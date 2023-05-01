Общество 01.05.2023 в 10:33

В Бурятию поедут школьники со всей страны

На реализацию программы молодёжного туризма выделено 4 миллиарда рублей
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятию поедут школьники со всей страны
Бурятия вошла в список регионов - участников программы «Классная страна». В ее рамках в этом году в республике будут разработаны образовательные программы путешествий по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни.

«Задачу по развитию школьного познавательного туризма в качестве одной из приоритетных поставил президент Владимир Путин. В первом открытом этапе программы «Классная страна» приняло участие более 5 тысяч человек из 84 регионов – это высокие показатели по охвату и вовлечённости наших граждан. Отобранные образовательные маршруты будут рекомендованы для включения в программы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – школьные познавательные поездки для ребят 5–9-х классов и для молодых людей в рамках программы «Больше, чем путешествие». В текущем году правительство уже выделило на них 4 млрд рублей. Мы также включим их в Реестр школьных маршрутов Минпросвещения. Регионы, чьи заявки прошли отбор и которые станут участниками основного этапа программы «Классной страны», пройдут обучение в 2023 году», – заявил вице-премьер, председатель экспертного совета Всероссийской программы «Классная страна» Дмитрий Чернышенко.

Все маршруты будут привязаны к школьной программе и так или иначе будут отражать какую-то из областей знаний. Задача проекта в том, чтобы ученики узнали что-то новое о России и определились с тем, в какой сфере они бы хотели работать в будущем.

«Наши эксперты проделали невероятную по объему работу, организовали межведомственное взаимодействие, сформировали команды и выделили время и ресурсы на будущее обучение и разработку образовательных программ путешествий для детей и молодежи. Уверен, что «Классная страна» принесёт Бурятии новые возможности для развития детского туризма», - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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