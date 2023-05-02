Общество 02.05.2023 в 12:55

У домов ветеранов войны в Улан-Удэ споют патриотические песни

Столица Бурятии готовится отметить 78-ю годовщину Победы
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Текст: Петр Санжиев
У домов ветеранов войны в Улан-Удэ споют патриотические песни
В Улан-Удэ сформировано 14 "фронтовых бригад", которые проедут по всем дворам домов, где сегодня проживают ветераны Великой Отечественной. Концертов будет 24, примерной продолжительностью около часа. Уже составлен график выездов. Также во дворах расскажут о каждом ветеране, проживающем в доме.

8 мая, перед Днем Победы, на Мемориале Победы пройдет традиционный городской митинг в 14 часов. Большая концертная программа запланирована на пл. Революции - стартует с 16 часов и продлится до 22 часов вечера. Будут фотозоны. а сцене смогут выступить также желающие спеть песни о войне.

«Думаем, это будет интересно»,

 - говорит Ирина Ковалева, председатель комитета по культуре мэрии Улан-Удэ.


Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один



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