Общество 02.05.2023 в 16:46

Почта России доставит ветеранам Бурятии поздравления президента РФ с 9 мая

Письма почтальоны доставят лично в руки почетным адресатам по всей стране
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Текст: Номер один
Почта России доставит ветеранам Бурятии поздравления президента РФ с 9 мая
Накануне Дня Великой Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента Российской Федерации.

Со 2 по 8 мая почтальоны вручат около полумиллиона писем лично в руки почетным адресатам по всей стране. В почтовом отправлении – открытка с поздравлением в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Почты России.

Сотрудники почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если получателя не окажется дома, например, он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Как сообщал «Номер один», с каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. В этом году получателями писем будут чуть более 40 фронтовиков.

Фото: «Номер один»

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