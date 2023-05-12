Дезинсекция в многоквартирных домах

Вопрос: «В прошлом году соседский дом атаковали муравьи, и жильцы сами с ними боролись. Мы боимся, что в этом году они могут проникнуть и к нам, так как на территории нашего многоквартирного дома очень много муравейников. Подскажите, кто должен отвечать за обработку домой и территории? И как проводится эта обработка?»

Дулма Пурбуевна Ц.

Бороться с насекомыми в квартире или частном доме должен собственник. Общедомовые территории контролирует Управляющая компания. Она заключает договор с организацией, занимающейся дезинсекцией.

Если УК не проводит дезинсекцию, то можно подать жалобу в Санэпидемстанцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Обработку делают холодным или горячим паром. Первый используют против тараканов, мух, муравьёв, комаров и моли. Второй также дезинфицирует воздух. Подходящий метод предложат специалисты.

Подготовка к дезинсекции:

- сделайте влажную уборку в квартире;

-сложите в герметичные пакеты продукты и средства личной гигиены;

- разложите складную мебель, закройте плёнкой бытовые приборы и аквариум;

- выбросите книги и журналы, если в них есть следы насекомых;

- вывезите питомцев на время обработки, вынесите цветы на балкон.

Что делать после обработки?

В течение 3–4 часов не заходите в квартиру. Затем проветрите помещение в течение 2 часов. Обработанный текстиль постирайте при высоких температурах. Вымойте поверхности раствором соды и воды: полы, столы и полки, ручки дверей, выключатели.

Проводите уборку минимум через 2–3 дня - так обработка даст больший эффект.

Почему вредители могут появиться снова?

Во время обработки насекомые получают разное количество яда. Часть особей гибнет в первые часы после дезинсекции, часть - в течение 1–5 дней, остальные - через 2 недели.

Иногда может потребоваться повторная обработка - например, если насекомых было много или метод был подобран неправильно. Такой случай обычно считается гарантийным.

Сейчас санитарные службы не лицензируют. Но проверить регистрацию средств обработки можно в электронном Реестре свидетельств о госрегистрации.