Общество 03.05.2023 в 09:31

В Забайкалье за взрывы благодарят

Подрывы  льда на реке Шилке во время ледохода не допустить подтопления домов
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Текст: Номер один
В Забайкалье за взрывы благодарят
Руководитель Сретенского района Алексей Закурдаев на оперативном совещании облагодарил правительство Забайкалья за поддержку в решении вопроса о проведении взрывных работ на реке Шилке. Благодаря этому во время ледохода удалось не допустить подтопления домов, сообщили в краевой администрации.

«За прошедших два года мы впервые благодаря согласованному с минобороны превентивному мероприятию обеспечили беспрепятственный проход льда по реке, в этом году у нас не пострадал ни один населённый пункт, ни один социальный объект, ни один человек. От себя лично и от всех граждан, которые попадают в границы подтопления, я хочу выразить всем благодарность. Спасибо вам большое», - рассказал Алексей Закурдаев.

Персонально глава района отметил губернатора Забайкалья Александра Осипова, первого вице-премьера правительства Андрея Кефера, замгубернатора Александра Костенко, главу регионального управления МЧС Николая Басова и руководителя краевого Департамента ГО и ПБ Рината Хисматулина.

Напомним, в прошлом году ледовый затор на реке Шилке привел к резкому подъему уровня воды, из-за чего подтопило 26 домов и приусадебных участков в поселке Усть-Карск и селе Старолончаково.

В этом году специалисты инженерно-саперного подразделения Восточного военного округа и сотрудники Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю провели взрывные работы для предотвращения ледовых заторов в начале апреля.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края
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