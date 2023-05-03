В Забайкалье за взрывы благодарят

Руководитель Сретенского района Алексей Закурдаев на оперативном совещании облагодарил правительство Забайкалья за поддержку в решении вопроса о проведении взрывных работ на реке Шилке. Благодаря этому во время ледохода удалось не допустить подтопления домов, сообщили в краевой администрации.«За прошедших два года мы впервые благодаря согласованному с минобороны превентивному мероприятию обеспечили беспрепятственный проход льда по реке, в этом году у нас не пострадал ни один населённый пункт, ни один социальный объект, ни один человек. От себя лично и от всех граждан, которые попадают в границы подтопления, я хочу выразить всем благодарность. Спасибо вам большое», - рассказал Алексей Закурдаев.Персонально глава района отметил губернатора Забайкалья Александра Осипова, первого вице-премьера правительства Андрея Кефера, замгубернатора Александра Костенко, главу регионального управления МЧС Николая Басова и руководителя краевого Департамента ГО и ПБ Рината Хисматулина.Напомним, в прошлом году ледовый затор на реке Шилке привел к резкому подъему уровня воды, из-за чего подтопило 26 домов и приусадебных участков в поселке Усть-Карск и селе Старолончаково.В этом году специалисты инженерно-саперного подразделения Восточного военного округа и сотрудники Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю провели взрывные работы для предотвращения ледовых заторов в начале апреля.Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края