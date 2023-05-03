Общество 03.05.2023 в 10:09
Президент Монголии принял верительные грамоты нового посла России
Алексей Евсиков - профессиональный дипломат и работает в сфере международных отношений уже 39 лет
Текст: Номер один
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял во вторник верительные грамоты посла России в Монголии Алексея Евсикова. Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Монголии поздравил нового посла с официальным началом его дипломатической миссии и пожелал ему успехов. Он отметил, что Монголия уделяет большое внимание развитию добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией и взаимовыгодному сотрудничеству, добавив искреннее желание укреплять отношения с многовековой историей посредством реализации крупных совместных проектов, программ и реальной работы.
Со своей стороны, Алексей Евсиков, отметив, что Монголия является ближайшим соседом России и одной из ее основных стран-партнеров, выразил готовность активно работать над расширением отношений и сотрудничества между двумя странами. Как отметил российский дипломат, он обратит внимание на проект газопровода, на наличие железной дороги, отвечающей требованиям современной логистики, а также на строительство новых линий за счет повышения эффективности и модернизации деятельности УБЖД.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций, энергетики, развития пограничных переходов, информационной безопасности, гуманитарной деятельности, культуры, образования, молодежных обменов и окружающей среды.
Напомним, в 2021 году Монголия и Россия отмечали 100-летие установления дипломатических отношений.
В 2019 году Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух совершил официальный визит в Россию в качестве премьер-министра и достиг принципиальной договоренности с президентом Владимиром Путиным о прокладке газопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии.
В 2021 году президент Ухнаагийн Хурэлсух в ходе своего официального визита в Россию договорился об отношениях и сотрудничестве в области торговли, экономики, надежных поставок нефтепродуктов, образования и культуры, и в этом контексте стороны подписали соответствующие документы.
Президент также провел трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое состоялось в Самарканде (Узбекистан) в 2022 году. Была достигнута договоренность о практической реализации программы создания экономического коридора в формате Монголия-Россия-Китай.
Посол России в Монголии Алексей Евсиков является профессиональным дипломатом и работает в сфере международных отношений уже 39 лет.
Фото: montsame.mn
Президент Монголии поздравил нового посла с официальным началом его дипломатической миссии и пожелал ему успехов. Он отметил, что Монголия уделяет большое внимание развитию добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией и взаимовыгодному сотрудничеству, добавив искреннее желание укреплять отношения с многовековой историей посредством реализации крупных совместных проектов, программ и реальной работы.
Со своей стороны, Алексей Евсиков, отметив, что Монголия является ближайшим соседом России и одной из ее основных стран-партнеров, выразил готовность активно работать над расширением отношений и сотрудничества между двумя странами. Как отметил российский дипломат, он обратит внимание на проект газопровода, на наличие железной дороги, отвечающей требованиям современной логистики, а также на строительство новых линий за счет повышения эффективности и модернизации деятельности УБЖД.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций, энергетики, развития пограничных переходов, информационной безопасности, гуманитарной деятельности, культуры, образования, молодежных обменов и окружающей среды.
Напомним, в 2021 году Монголия и Россия отмечали 100-летие установления дипломатических отношений.
В 2019 году Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух совершил официальный визит в Россию в качестве премьер-министра и достиг принципиальной договоренности с президентом Владимиром Путиным о прокладке газопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии.
В 2021 году президент Ухнаагийн Хурэлсух в ходе своего официального визита в Россию договорился об отношениях и сотрудничестве в области торговли, экономики, надежных поставок нефтепродуктов, образования и культуры, и в этом контексте стороны подписали соответствующие документы.
Президент также провел трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое состоялось в Самарканде (Узбекистан) в 2022 году. Была достигнута договоренность о практической реализации программы создания экономического коридора в формате Монголия-Россия-Китай.
Посол России в Монголии Алексей Евсиков является профессиональным дипломатом и работает в сфере международных отношений уже 39 лет.
Фото: montsame.mn