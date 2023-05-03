Девятого мая салют в Улан-Удэ состоится

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятия, 9 мая проведут праздничный салют в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВВО.Салют дадут 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.Световое представление состоится в 22:00. Длительность праздничного салюта составит около 20 минут, за это время из гаубиц будет совершено 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 300 фейерверков.Для проведения салюта будет задействовано более 50 военнослужащих общевойскового объединения ВВО.Стоит отметить, что на одном из полигонов общевойскового соединения с салютными расчетами проводятся практические тренировки, в ходе которых основной упор делается на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.Фото: «Номер один»