Общество 03.05.2023 в 20:14
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции
Текст: Номер один
Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба главы государства.
Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.
«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции, сообщает пресс-служба Кремля.
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, она продолжается в обычном режиме», - говорится в сообщении.
Фото: kremlin.ru
Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.
«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции, сообщает пресс-служба Кремля.
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, она продолжается в обычном режиме», - говорится в сообщении.
Фото: kremlin.ru