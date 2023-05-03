Общество 03.05.2023 в 20:14

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции

A- A+
Текст: Номер один
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба главы государства.

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции, сообщает пресс-служба Кремля.

«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, она продолжается в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru
Теги
Украина Кремль БПЛА удар

Все новости

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
03.05.2023 в 20:14
В Бурятии произошел падеж скота
03.05.2023 в 18:48
В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала
03.05.2023 в 17:16
В Бурятии нашлась пропавшая в лесу женщина
03.05.2023 в 16:53
В Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра
03.05.2023 в 16:02
В Забайкалье чиновникам уменьшат «золотые парашюты»
03.05.2023 в 15:07
Иволгинский район попросил помощи депутатов в вопросе с федеральной землей
03.05.2023 в 15:02
Опасным мостом в Подлопатках заинтересовался СКР
03.05.2023 в 14:48
Девятого мая салют в Улан-Удэ состоится
03.05.2023 в 13:33
Мэрия: Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится не ранее 10 мая
03.05.2023 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 мая

Читайте также
В Бурятии произошел падеж скота
В Джидинском районе местный житель обнаружил в реке павших животных
03.05.2023 в 18:48
В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала
Ранее гаражи перенесли, чтобы возвести детскую площадку
03.05.2023 в 17:16
В Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра
Объект обещают сдать уже в декабре этого года
03.05.2023 в 16:02
В Забайкалье чиновникам уменьшат «золотые парашюты»
Суд признал незаконными необоснованно высокие доплаты к пенсиям краевых госслужащих
03.05.2023 в 15:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru