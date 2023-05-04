В Бурятии танкисты совершенствуют навыки вождения танков Т-80

Экипажи танков Т-80 танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа совершенствуют практические навыки вождения боевых машин на полигоне в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе тренировки танкисты выполняют скоростное преодоление участка пересеченной местности, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также заезд в танковый окоп и выезд из него.Для создания обстановки, приближенной к реальной, на маршруте следования техники расположены различные естественные препятствия ограничивающие маневренность, а также противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты. Видимость им ограничивают дымы и другие средства имитации.Накануне, с военнослужащими были проведены занятия по изучению технических характеристик техники и требований безопасности при ее эксплуатации. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с учетом специфики ведения современных вооруженных конфликтов.Фото: function.mil.ru