Общество 04.05.2023 в 13:23

В Бурятии танкисты совершенствуют навыки вождения танков Т-80

Они преодолевают противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты, видимость ограничивают дымы
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Текст: Номер один
В Бурятии танкисты совершенствуют навыки вождения танков Т-80
Экипажи танков Т-80 танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа совершенствуют практические навыки вождения боевых машин на полигоне в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировки танкисты выполняют скоростное преодоление участка пересеченной местности, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также заезд в танковый окоп и выезд из него.

Для создания обстановки, приближенной к реальной, на маршруте следования техники расположены различные естественные препятствия  ограничивающие маневренность, а также противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты. Видимость им ограничивают дымы и другие средства имитации.

Накануне, с военнослужащими были проведены занятия по изучению технических характеристик техники и требований безопасности при ее эксплуатации. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с учетом специфики ведения современных вооруженных конфликтов.

Фото: function.mil.ru
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