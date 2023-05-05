Общество 05.05.2023 в 12:45

Командир части отказал в выплате семье погибшего военного из Бурятии

К делу пришлось подключать прокуратуру, суд и омбудсмена
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Текст: Константин Воронов
Командир части отказал в выплате семье погибшего военного из Бурятии
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась супруга погибшего военнослужащего. Женщина сообщила, что воинская часть отказала ей в выплате в связи со смертью супруга, и попросила помощи.

«Уполномоченная инициировала проведение проверки военным прокурором Улан-Удэнского гарнизона на предмет правомерности действий должностных лиц воинской части. В ходе проверки выяснилось, что доводы членов семьи погибшего военнослужащего о необоснованности отказа в выплате со стороны должностных лиц воинской части подтвердились. В связи с этим надзорный орган внес командованию воинской части представление», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Параллельно супруга погибшего мужчины обратилась в Улан-Удэнский гарнизонный суд для разрешения спора. Военный суд также пришел к выводу о том, что действия командира войсковой части, отказавшего семье в единовременной выплате, являются незаконными.

На данный момент все положенные выплаты семья получила, сообщили в аппарате уполномоченного.

Фото: «Номер один»
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