Командир части отказал в выплате семье погибшего военного из Бурятии

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась супруга погибшего военнослужащего. Женщина сообщила, что воинская часть отказала ей в выплате в связи со смертью супруга, и попросила помощи.«Уполномоченная инициировала проведение проверки военным прокурором Улан-Удэнского гарнизона на предмет правомерности действий должностных лиц воинской части. В ходе проверки выяснилось, что доводы членов семьи погибшего военнослужащего о необоснованности отказа в выплате со стороны должностных лиц воинской части подтвердились. В связи с этим надзорный орган внес командованию воинской части представление», - сообщили в аппарате омбудсмена.Параллельно супруга погибшего мужчины обратилась в Улан-Удэнский гарнизонный суд для разрешения спора. Военный суд также пришел к выводу о том, что действия командира войсковой части, отказавшего семье в единовременной выплате, являются незаконными.На данный момент все положенные выплаты семья получила, сообщили в аппарате уполномоченного.Фото: «Номер один»