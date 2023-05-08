В Бурятии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей 9 мая

В Бурятии праздничный выходной в честь Дня Победы отметят с теплом. Как сообщают в Бурятском гидрометцентре, 9 мая по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по юго-западу местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, а в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью составит +1,+6, местами по северным районам столбики термометра опустятся до -3,-8. Температура днем +21,+26, местами +11,+16.

Город Улан-Удэ завтра ждет погода без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем составит от +21 до +23 градуса тепла, а ночью - от +2 до +4 градусов.





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