Общество 08.05.2023 в 22:17

В Бурятии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей 9 мая

Местами воздух прогреется до 26 градусов тепла
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей 9 мая

В Бурятии праздничный выходной в честь Дня Победы отметят с теплом. Как сообщают в Бурятском гидрометцентре, 9 мая по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по юго-западу местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, а в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью составит +1,+6, местами по северным районам столбики термометра опустятся до -3,-8. Температура днем +21,+26, местами +11,+16.

Город Улан-Удэ завтра ждет погода без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем составит от +21 до +23 градуса тепла, а ночью - от +2 до +4 градусов.


Фото: Номер один

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