Общество 10.05.2023 в 10:51

В Улан-Удэ прибыл уникальный список чудотворного Тихвинского образа Божией Матери

Согласно преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана святым апостолом и евангелистом Лукой
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В Улан-Удэ прибыл уникальный список чудотворного Тихвинского образа Божией Матери
Из древнего Пскова митрополиту Иосифу прислан уникальный точный список чудотворного Тихвинского образа Божией Матери, написанный в 1910 году, сообщает «Православная Бурятия».

Согласно церковному преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана святым апостолом и евангелистом Лукой в дни земной жизни Пресвятой Богородицы.

В V веке из Иерусалима она была перенесена в Константинополь, где для нее был построен знаменитый Влахернский храм. В VIII веке, во времена иконоборцев, чтобы сохранить образ от уничтожения, святой Герман, патриарх Константинопольский, пустил его в море. Икона достигла Рима и целое столетие пребывала там, а затем чудесно возвратилась в Константинополь.

В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась на реке Тихвинке, близ города Тихвина.

Явление иконы на Тихвинке воспринимается русским народом как оставление ею утративших благочестие древнего Рима и нового Рима — Константинополя, ради пребывания в новом уделе Богородицы — Святой Руси, ставшей третьим Римом. На месте явления иконы был построен храм, а впоследствии устроен Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, в котором чудотворная икона пребывает и в настоящее время.

От образа проистекало множество чудотворений. Тихвинская икона почитается как покровительница детей — через нее верующие просят благополучия и здоровья для них. По многочисленным свидетельствам, Тихвинская икона исцеляет болезни и приносит спокойствие тем, чей разум находится в смятении. Перед образом молятся об исцелении от сердечно-сосудистых, неврологических, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и от глазных болезней.

Тихвинский образ Божией Матери распространился по всей России во множестве списков. Однако присланный Владыке список Тихвинского образа по-своему уникален.

В 1910 году по инициативе Комитета попечительства о русской иконописи по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского Гурия (Охотина) древняя икона была раскрыта из-под многовековых наслоений, копоти и потемневшей олифы иконописцем-реставратором Григорием Осиповичем Чириковым.

Во время реставрации возникло желание запечатлеть для памяти древний образ таким, каким до этого его видели многие поколения верующих людей. На этом точном списке с прославленного образа лики и руки Пречистой Богоматери и Богомладенца Христа, и его ножки запечатлены художником-иконописцем в том виде, какими они были до реставрации, — потемневшими от времени, но хранящими все черты божественных ликов. Одежды Пречистой Девы изображены как бы в процессе реставрации, частично раскрытыми, а одежды Богомладенца уже полностью раскрытыми, сияющими золотом и яркими красками. Вполне вероятно, что образ запечатлел вполне конкретный этап реставрации.

В целом образ производит сильное впечатление и является уникальным памятником церковного искусства, а для верующих людей – чтимой святыней.

По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа старинный список Тихвинской иконы Божией Матери помещен в алтаре храма в честь Преподобного Сергия Радонежского в Архиерейском подворье в поселке Верхняя Березовка города Улан-Удэ.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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религия православие икона

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