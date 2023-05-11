Общество 11.05.2023 в 11:06

В Бурятии руководитель ЧОП задержал похитителя ковров с автомойки

Бдительный член общественного совета при районном отделе полиции – сам бывший полицейский
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Текст: Номер один
В Бурятии руководитель ЧОП задержал похитителя ковров с автомойки
В Бурятии руководитель ЧОП, член общественного совета при ОМВД России по Селенгинскому району Олег Миняйлов ночью находился на дежурстве. При просмотре камер видеонаблюдения мужчина заметил двух неизвестных, которые проникли на территорию расположенной неподалеку автомойки и похитили сушившиеся там ковры.

Общественник незамедлительно направился к месту совершения преступления и задержал одного из подозреваемых, который пытался скрыться. А о случившемся  незамедлительно известил в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан второй ранее неоднократно судимый злоумышленник, сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что двое местных жителей 17 и 19 лет в состоянии алкогольного опьянения решили похитить ковры для личного использования. Полицейскими имущество изъято и возвращено владельцам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А врио начальника местного отдела полиции подполковник полиции Владимир Шантанов поблагодарил общественника за проявленную инициативу: «В который раз убеждаюсь: бывших полицейских не бывает. Ваш поступок – тому доказательство».

Фото: unsplash.com
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