В Улан-Удэ в колонии-поселении № 3 прошло две свадьбы

Двое осужденных отбывающих наказание в колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии, скрепили отношения со своими избранницами узами брака, сообщили в пресс-службе управления.Церемонии бракосочетания провел специалист органов записи актов гражданского состояния. Под звуки марша Мендельсона молодожены обменялись кольцами и получили первые семейные документы – свидетельства о регистрации брака.По словам начальника отряда по воспитательной работе с осужденными Алдара Дондокова, создание собственной семьи – огромный шаг к исправлению и ресоциализации.Как правило, такое событие положительно сказывается на поведении осужденного: он твердо встает на путь исправления, ведет правопослушный образ жизни, и, в конечном итоге, освобождается из исправительного учреждения условно-досрочно.Фото: УФСИН России по Бурятии