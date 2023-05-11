Общество 11.05.2023 в 11:26

В Улан-Удэ в колонии-поселении № 3 прошло две свадьбы

Церемонии бракосочетания провел специалист органов записи актов гражданского состояния
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В Улан-Удэ в колонии-поселении № 3 прошло две свадьбы
Двое осужденных отбывающих наказание в колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии, скрепили отношения со своими избранницами узами брака, сообщили в пресс-службе управления.

Церемонии бракосочетания провел специалист органов записи актов гражданского состояния. Под звуки марша Мендельсона молодожены обменялись кольцами и получили первые семейные документы – свидетельства о регистрации брака.

По словам начальника отряда по воспитательной работе с осужденными Алдара Дондокова, создание собственной семьи – огромный шаг к исправлению и ресоциализации.
Как правило, такое событие положительно сказывается на поведении осужденного: он твердо встает на путь исправления, ведет правопослушный образ жизни, и, в конечном итоге, освобождается из исправительного учреждения условно-досрочно.

Фото: УФСИН России по Бурятии
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