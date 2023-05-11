42% автомобилистов Бурятии высказались против платных парковок

42% автолюбителей Бурятии категорически против платной парковки в центре города, следует из результатов опроса автомобильного сайта «Дром». Это немного выше среднего значения по стране — 40%.Мнения автомобилистов республики, которые тем или иным образом поддерживают создание платных парковочных зон, распределились следующим образом: 18% опрошенных безоговорочно одобряют эту меру, а около 20% — скорее одобряют. 14% респондентов скорее не поддерживают организацию платных парковок. Еще 5% автомобилистов заявили, что в их городе нет проблемы с парковкой на центральных улицах.Как отметили в «Дроме», наибольшую поддержку платные парковки получили в субъектах России, где они есть и активно расширяются. Так, полностью одобряют введение платы за стоянку жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 33%, 29% и 27% соответственно. При этом доля противников платного паркинга в этих регионах ниже, чем в среднем по России, — 32%, 35% и 33%.В комментариях к опросу многие участники рассказали о своем отношении к платной парковке. Большинство автовладельцев недовольно тем, что им приходится оплачивать стоянку в центре.«Город строили и строят на мои налоги. И потом кто-то еще берет за эту инфраструктуру плату. Как думаете, я за?» — заявил один из респондентов.Некоторые пользователи сайта рассказали, как, на их взгляд, улучшить систему платной парковки в городе и что влияет на ее эффективность.«Правильная мысль сделать парковку, как в торговом центре: сначала бесплатно, потом платно. Ранжировать можно по бесплатному интервалу и стоимости часа в зависимости от города, района, улицы, возможно, даже времени суток», — предложил один из респондентов.«Парковки платные для того, чтобы снизить число автомобилей в городе и стимулировать использование общественного транспорта и средств индивидуальной мобильности. Но при этом общественный транспорт должен быть развитым, а для средств индивидуальной мобильности должна быть создана инфраструктура», — подчеркнул другой участник опроса.Голосование проходило с 26 апреля по 3 мая 2023 года. Всего в нем приняло участие 9415 пользователей «Дрома».Фото: «Номер один»