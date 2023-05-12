Общество 12.05.2023 в 11:18

Жители Бурятии за год разбогатели на 21 млрд рублей

Сейчас у них размещено на вкладах более 90 млрд рублей
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Текст: Номер один
Жители Бурятии за год разбогатели на 21 млрд рублей
Жители Бурятии на 1 апреля  хранили на текущих счетах и вкладах 91 млрд рублей (без учета счетов эскроу). За 12 месяцев сумма сбережений выросла на 21 млрд рублей, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.

Средняя ставка по вкладам в регионе в марте 2023 года составляла 5,5% годовых.

«Многие люди при выборе вклада в первую очередь смотрят на его доходность, а потом уже на другие условия. Иногда в рекламе человек видит выгодную ставку по вкладу, а потом выясняется, что для ее получения необходимо выполнить ряд условий. И в итоге привлекательный изначально процент оказывается уже не столь выгодным. Такого разочарования помогает избежать минимальная гарантированная ставка. Она отражает тот доход, который точно получит вкладчик без выполнения дополнительных условий, если не снимет деньги раньше срока», — прокомментировал Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.

В договоре сведения о минимальной гарантированной ставке указываются в квадратной рамке крупным шрифтом. Это требование ввел Банк России с 1 октября 2022 года. Оно направлено на снижение числа таких недобросовестных практик, когда банки не акцентируют внимание вкладчиков на том, что повышенные проценты действуют только в первые несколько месяцев или при соблюдении определенных условий. Кроме того, информацию о минимальной гарантированной ставке банки должны размещать в рекламно-информационных материалах на своих сайтах или в офисах.


Самые важные условия по вкладу содержатся в таблице на первой странице договора. Форма таблицы определена соответствующим указанием Банка России. В частности, в п.5. таблицы должны быть перечислены все возможные ставки по вкладу с учетом индивидуальных условий договора. Вместе с минимальной гарантированной ставкой это помогает вкладчикам четко понимать, на какой доход они могут точно рассчитывать, а какие действия приведут к повышению или снижению ставки.

Фото: «Номер один»
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финансы вклады население Бурятия

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