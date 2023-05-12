Общество 12.05.2023 в 11:50

В Бурятии директора школы наказали из-за конфликта между четвероклашками

Речь идет о разбирательствах в одной из школ Джидинского района
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии директора школы наказали из-за конфликта между четвероклашками

Сегодня прошло совещание с замминистра образования и науки республики Батором Цыренжаповым, Уполномоченной по правам ребенка в Бурятии Натальей Ганькиной, главой Джидинского района и руководством одной из районных школ. Речь шла о конфликте между учениками начальных классов.

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Как информировал «Номер один», в редакцию обратилась мама 10-летней девочки, которая утверждала, что ее дочь подверглась буллингу со стороны сверстников. В итоге разбирательства переросли в настоящую травлю, но уже не девочки, а всей ее семьи. Женщина поделилась, что после придания огласки конфликту руководство школы оказывало на нее давление различными способами.

«Результаты выездной проверки показали, что руководством школы не в полном объеме приняты меры по урегулированию конфликта, не проведен анализ причин и условий, способствующих нарушению прав обучающихся, не приняты меры по недопущению конфликтных ситуаций. Одним из инструментов мирного урегулирования конфликтов является служба школьного примирения, которая в школе создана, но работа службой фактически не проводится. При наличии в школе педагога - психолога должностные лицами школы не направляли ему сигналов о необходимости проведения работы с детьми»,

- рассказала детский омбудсмен Наталья Ганькина.
Что касается самого конфликта, по результатам проверки, буллинг по отношению к девочке не подтвердился. Однако три должностных лица школы, включая директора, привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Руководству и педагогам школы рекомендовано провести работу с детьми и родителями, направленную на сплочение, командообразование и развитие дипломатической модели урегулирования спорных вопросов»,

 - отметила она.
Работа школы поставлена на контроль районного управления образования.



Фото: Номер один

Теги
джидинский район конфликт буллинг

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