В Бурятии коммерческая фирма эксплуатировала недра, не имея разрешения

Скандальная ситуация сложилась на принадлежащих администрации Северо-Байкальского района объектах теплоснабжения. Коммерческая фирма «Байкальское теплоснабжение» работала на муниципальных котельных и теплосетях с нарушением законов.«Коммунальные коммерсанты» работали на основании концессии - оказывали потребителям услуги по теплоснабжению. Но Северобайкальская межрайонная природоохранная прокурора выявила, что деятельность шла весьма нечистоплотно. И обратилась в райсуд, чтобы привести все в норму.Так, возникли претензии к использованию фирмой воды. Ее подача в отопительные магистрали и котельные установки осуществляется там из водозаборных скважин, расположенных на территории котельных.Но, как было установлено судом из материалов дела, ответчик в соответствующий госорган за получением лицензии (на право пользования недрами при эксплуатации водозаборных скважин) не обращался. Это было подтверждено письмом минприроды Республики Бурятия.Также оказалось, что скважины не оборудованы приборами учета, и сложно сказать, сколько воды выкачивалось из недр.Еще одной претензией к фирме стало отсутствие на котельных газоочистных установок.Фемида полностью встала на сторону прокуратуры и обязало ООО «Байкальское теплоснабжение» провести работу по устранению нарушений – в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу оборудовать котельные газоочистными установками, обратиться в республиканское минприроды за лицензией и оборудовать таки водозаборные скважины водосчетчиками и устройствами измерения уровня подземных вод.Вердикт никто не обжаловал, и он вступил в силу. Данный случай лишний раз подтверждает, что ЖКХ в Бурятии – это отрасль, за которой необходимо внимательно следить.Фото: «Номер один»