Общество 12.05.2023 в 15:43

В Бурятии коммерческая фирма эксплуатировала недра, не имея разрешения

Компания работала на основании договора концессии
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии коммерческая фирма эксплуатировала недра, не имея разрешения
Скандальная ситуация сложилась на принадлежащих администрации Северо-Байкальского района объектах теплоснабжения. Коммерческая фирма «Байкальское теплоснабжение» работала на муниципальных котельных и теплосетях с нарушением законов.

«Коммунальные коммерсанты» работали на основании концессии - оказывали потребителям услуги по теплоснабжению. Но Северобайкальская межрайонная природоохранная прокурора выявила, что деятельность шла весьма нечистоплотно. И обратилась в райсуд, чтобы привести все в норму.

Так, возникли претензии к использованию фирмой воды. Ее подача в отопительные магистрали и котельные установки осуществляется там из водозаборных скважин, расположенных на территории котельных.

Но, как было установлено судом из материалов дела, ответчик в соответствующий госорган за получением лицензии (на право пользования недрами при эксплуатации водозаборных скважин) не обращался. Это было подтверждено письмом минприроды Республики Бурятия.

Также оказалось, что скважины не оборудованы приборами учета, и сложно сказать, сколько воды выкачивалось из недр.

Еще одной претензией к фирме стало отсутствие на котельных газоочистных установок.

Фемида полностью встала на сторону прокуратуры и обязало ООО «Байкальское теплоснабжение» провести работу по устранению нарушений – в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу оборудовать котельные газоочистными установками, обратиться в республиканское минприроды за лицензией и оборудовать таки водозаборные скважины водосчетчиками и устройствами измерения уровня подземных вод.

Вердикт никто не обжаловал, и он вступил в силу. Данный случай лишний раз подтверждает, что ЖКХ в Бурятии – это отрасль, за которой необходимо внимательно следить.

Фото: «Номер один»
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