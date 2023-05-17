Возврат украденных с карты денег

Вопрос: «Мне пришло смс о снятии денег, которое я не совершала. Как мне вернуть мои деньги?»

Елена П.

Если вам пришло такое сообщение, но вы ничего не снимали, то данные карты были украдены.

Необходимо немедленно заблокировать карту:

- через мобильное приложение или личный кабинет на сайте: опция «Заблокировать»;

- по телефону: на оборотной стороне карты есть номер банка для экстренной связи;

- по СМС: зачастую это команда - кодовое слово, например, «блокировка» + через пробел последние четыре цифры номера карты;

- в отделении: при себе необходимо иметь паспорт.

Сообщить о краже денег можно по телефону. Это необходимо сделать не позднее следующего дня после оповещения о списании. А вот чтобы подать заявление о несогласии с операцией и для возврата денег, нужно идти в отделение.

Условия возврата денег:

- вовремя оповестить о краже;

- не нарушать правила безопасности: не сообщать мошенникам данные карты, не хранить ПИН-код вместе с картой, не писать код на самой карте и т.д.

Банк будет проводить расследование. Если мошенники сняли деньги на территории России, то не более 30 дней, за границей - до 60 дней. В случае если вы выполнили все условия, но после расследования банк отказывает в возврате, можно обратиться в суд.

Банки обязаны уведомлять об операциях по карте: в СМС, в приложении или по почте. Если банк вовремя не уведомил вас о снятии средств, по закону он должен возместить потери, даже если прошёл месяц или год. От вас необходимо заявление с требованием вернуть незаконно списанные деньги.