Общество 17.05.2023 в 09:00

Возврат украденных с карты денег

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Возврат украденных с карты денег
Pixabay

Вопрос: «Мне пришло смс о снятии денег, которое я не совершала. Как мне вернуть мои деньги?»

Елена П.

Если вам пришло такое сообщение, но вы ничего не снимали, то данные карты были украдены. 

Необходимо немедленно заблокировать карту:

- через мобильное приложение или личный кабинет на сайте: опция «Заблокировать»;

- по телефону: на оборотной стороне карты есть номер банка для экстренной связи;

- по СМС: зачастую это команда - кодовое слово, например, «блокировка» + через пробел последние четыре цифры номера карты;

- в отделении: при себе необходимо иметь паспорт.

Сообщить о краже денег можно по телефону. Это необходимо сделать не позднее следующего дня после оповещения о списании. А вот чтобы подать заявление о несогласии с операцией и для возврата денег, нужно идти в отделение.    

Условия возврата денег:

- вовремя оповестить о краже;

- не нарушать правила безопасности: не сообщать мошенникам данные карты, не хранить ПИН-код вместе с картой, не писать код на самой карте и т.д.

Банк будет проводить расследование. Если мошенники сняли деньги на территории России, то не более 30 дней, за границей - до 60 дней. В случае если вы выполнили все условия, но после расследования банк отказывает в возврате, можно обратиться в суд.

Банки обязаны уведомлять об операциях по карте: в СМС, в приложении или по почте. Если банк вовремя не уведомил вас о снятии средств, по закону он должен возместить потери, даже если прошёл месяц или год. От вас необходимо заявление с требованием вернуть незаконно списанные деньги.

Теги
справбюро

Все новости

Вокзал Улан-Удэ востребован у маломобильных пассажиров
17.05.2023 в 09:54
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи
17.05.2023 в 09:41
В Бурятии охотники за цветметом спилили восемь опор ЛЭП
17.05.2023 в 09:20
Не отступай и не сдавайся!
17.05.2023 в 09:00
Возврат украденных с карты денег
17.05.2023 в 09:00
«Леруа Мерлен» остановил строительство гипермаркета в Улан-Удэ
17.05.2023 в 06:00
В Бурятии 54-летний племянник убил 65-летнюю тётю
16.05.2023 в 19:06
«Связали, затолкали в машину»
16.05.2023 в 17:40
В Улан-Удэ актеры занялись лесом
16.05.2023 в 17:26
В Улан-Удэ усилят контроль за работой аттракционов
16.05.2023 в 17:14
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
Вокзал Улан-Удэ востребован у маломобильных пассажиров
Помощь на вокзалах ВСЖД получили почти 2,5 тыс маломобильных путешественников
17.05.2023 в 09:54
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи
С их помощью власти хотят повысить безопасность дорожного движения
17.05.2023 в 09:41
Не отступай и не сдавайся!
Такой девиз подходит некоторым банкам, которые поставили себе целью выбить долги из своих клиентов
17.05.2023 в 09:00
«Леруа Мерлен» остановил строительство гипермаркета в Улан-Удэ
Однако надежда на появление французского торгового комплекса еще остается
17.05.2023 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru