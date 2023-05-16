Средняя зарплата в Бурятии за год выросла почти на 18%

В Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия, по предварительной оценке, составила 53546 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она увеличилась на 17,6%. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.Наиболее высокий размер зарплаты - 97,7 тысяч рублей - отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Он превышает среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.Наиболее низкая оплата труда наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания, а также предоставления прочих видов услуг. Она ниже среднереспубликанского уровня на на 43,6% и 35,4% соответственно.Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2023 года соответствовала 95,5% к уровню января 2023 года и 106,1% к уровню февраля 2022 года.Фото: «Номер один»