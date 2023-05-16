Общество 16.05.2023 в 10:56

Средняя зарплата в Бурятии за год выросла почти на 18%

Больше всего зарабатывают работники сферы добычи полезных ископаемых
A- A+
Текст: Константин Воронов
Средняя зарплата в Бурятии за год выросла почти на 18%
В Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия, по предварительной оценке, составила 53546 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она увеличилась на 17,6%. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.

Наиболее высокий размер зарплаты - 97,7 тысяч рублей - отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Он превышает среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.

Наиболее низкая оплата труда наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания, а также предоставления прочих видов услуг. Она ниже среднереспубликанского уровня на на 43,6% и 35,4% соответственно.

Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2023 года соответствовала 95,5% к уровню января 2023 года и 106,1% к уровню февраля 2022 года.

Фото: «Номер один»
Теги
зарплата

Все новости

Средняя зарплата в Бурятии за год выросла почти на 18%
16.05.2023 в 10:56
В Улан-Удэ участились случаи угона автомобилей
16.05.2023 в 10:42
На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода
16.05.2023 в 10:12
В Бурятии за год собрано 567 тонн кедрового ореха
16.05.2023 в 10:07
В Бурятии отремонтируют 25 км федеральной трассы Култук – Монды
16.05.2023 в 09:55
В Бурятии открылась новая школа в Иволгинске
16.05.2023 в 09:27
Если соседи затопили квартиру
16.05.2023 в 09:00
Бурятия вошла в число регионов ДФО, где проверки бизнеса минимальны
15.05.2023 в 17:58
Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в акселераторе социальных проектов
15.05.2023 в 17:57
В Бурятии обновят пешеходные тропы
15.05.2023 в 17:38
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
В Бурятии за год собрано 567 тонн кедрового ореха
А экспортировано в КНР из республики более 9,5 тыс тонн таежного лакомства – почти в 20 раз больше
16.05.2023 в 10:07
В Бурятии отремонтируют 25 км федеральной трассы Култук – Монды
Ремонт пройдет на четырех участках автодороги
16.05.2023 в 09:55
В Бурятии открылась новая школа в Иволгинске
Она построена по концессионному соглашению с «ПроШколой»
16.05.2023 в 09:27
Если соседи затопили квартиру
Что делать?
16.05.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru