Потомки дарханов представят Бурятию на фестивале ремёсел Прибайкалья

Второй Фестиваль ремёсел Прибайкалья пройдет 10 июня в селе Оса Иркутской области. Об этом сообщил один из его организаторов, директор по проектам АНО «Байкал» Алексей Елизарьев. В мероприятии, рассказал он, примут участие 12 мастеров из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Бурятию будут представлять народный мастер-художник по изготовлению сувенирной продукции Алла Павлова, народный мастер по резьбе по дереву, член Союза художников России Павел Павлов, мастер по художественной обработке овечьей шерсти Роза Хохлова.Супруги Павловы широко известны как мастера по изготовлению кукол из коровьего рога. Именно за эту продукцию Павловы стали лауреатами престижного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Сейчас эту продукцию можно встретить в магазинах Улан-Удэ и Иркутска. Пользуются спросом другие изделия из рога: браслеты, ручки, серьги, игрушка «поймай буузу».Одна из самых запоминающихся работ Павловых – деревянная резная кукла «Мистерия Цам». Эта работа победила в республиканском конкурсе «Уран Дархан» 2022 года.Ещё один яркий проект в творческой истории супругов – первая в мире марка из рога яка. На ней был изображен герой бурятского эпоса «Гэсэр». Марка была расписана в 2023 году для проекта «Почтовое приключение», поддержанного Русским географическим обществом.Алла и Павел Павловы – постоянные участники и лауреаты различных всероссийских выставок: «Зимняя сказка», «Ладья», «Сокровища Севера», лауреаты международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2008», обладатели Почетной грамоты города Улан-Удэ. Супруги имеют высшее художественное образование, но считают, что основу их творчества заложили предки – потомственные дарханы.Мастер по художественной обработке овечьей шерсти в технике мокрого валяния Роза Хохлова к творчеству пришла, на первый взгляд, случайно. Шла в Улан-Удэ по Арбату и увидела объявление о приеме на мастер-классы. Розу Флоровну из всего перечня заинтересовало валяние шерсти.Сначала было просто любопытно, но с каждым новым занятием творчество захватывало Розу Хохлову всё сильнее. Она считает, что столь сильное стремление к творчеству было заложено в ней генетически. Её дед был кузнецом, дарханом. Мама и бабушка серьёзно занимались рукоделием. Роза Флоровна продолжила семейные традиции, но немного в другом направлении.Изначально, только освоив все тонкости мастерства, она создавала порядка 30 изделий в месяц. Валяла куртки, жилеты, шапки, береты, варежки, палантины. Покупателям нравилось высокое качество работ, интересная цветовая гамма. Последнее время Роза Хохлова сосредоточилась на малых формах. Сейчас основное направление её творчества – женские аксессуары.В программе второго Фестиваля ремёсел Прибайкалья, сообщила директор АНО «Байкал» Татьяна Швыдченко, – конференция, посвященная народному творчеству, создание инсталляции в селе Оса, этноконцерт, мастер-классы для гостей фестиваля. Весь день 10 июня будет работать ярмарка, на которой мастера смогут реализовать свои изделия.Напомним, что в прошлом году, на первом Фестивале ремёсел Прибайкалья также принимали участие мастера из Бурятии. Это были представительницы Тункинского района Байгалма Галсанова, Жаргалма Бакшиханова и Марина Жапова, объединившиеся под брендом мастерской «Дулаан Аршан» - той самой, где в свое время покупал свои знаменитые тапочки стилист, певец, суперзвезда, активный защитник Байкала Сергей Зверев.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициативФото Ольги Хиндановой