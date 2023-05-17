В улан-удэнском колумбарии спустя год после открытия установили первую урну с прахом

В улан-удэнском колумбарии на кладбище «Южное» установили первую урну с прахом. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.



Колумбарий из 160 ячеек был введен в эксплуатацию в прошлом году. Каждая ниша закрывается плитой, на поверхность которой наносят дату рождения и смерти, другие надписи и изображения.

Как сообщал «Номер один», долгое время он не пользовался спросом у жителей. Это можно было объяснить не только новизной начинания, но и затянувшимся отсутствием расценок на услуги объекта. Порядок определения платы за размещение урны с прахом определили только в ноябре 2022: формулу для расчета платы, целый ряд корректирующих коэффициентов и т. д. А базовый тариф на использование одной ячейки (к нему, собственно говоря, применяются указанные коэффициенты), повторим, власти утвердили в середине декабря.





«15 мая этого года заключен первый договор на размещение урны с прахом на 10 лет. Стоимость такой услуги составила 49 тысяч рублей. По словам горожанки, это было пожелание самого умершего», - говорит директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.



«В соответствии с Постановлением г. Улан-Удэ стоимость размещения урны с прахом варьируется от 31 до 95 тысяч рублей в зависимости от срока, на который заключается договор, от уровня ряда, в котором будет располагаться урна. В колумбарии четыре ряда. У горожан есть альтернатива - урну с прахом можно бесплатно захоронить в могилу, это - гарантия государства», – отметила Галина Юрьевна.



Договор на размещение урны с прахом возможно заключить на срок 10, 15, 20 или 25 лет.Для установки урны в колумбарий необходимо обратиться в Комитет городского хозяйства по адресу ул. Бабушкина, 25 со справкой о кремации и уточнить период.