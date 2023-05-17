В улан-удэнском колумбарии спустя год после открытия установили первую урну с прахом
В улан-удэнском колумбарии на кладбище «Южное» установили первую урну с прахом. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
Колумбарий из 160 ячеек был введен в эксплуатацию в прошлом году. Каждая ниша закрывается плитой, на поверхность которой наносят дату рождения и смерти, другие надписи и изображения.
Договор на размещение урны с прахом возможно заключить на срок 10, 15, 20 или 25 лет.
«15 мая этого года заключен первый договор на размещение урны с прахом на 10 лет. Стоимость такой услуги составила 49 тысяч рублей. По словам горожанки, это было пожелание самого умершего»,- говорит директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.
Для установки урны в колумбарий необходимо обратиться в Комитет городского хозяйства по адресу ул. Бабушкина, 25 со справкой о кремации и уточнить период.
«В соответствии с Постановлением г. Улан-Удэ стоимость размещения урны с прахом варьируется от 31 до 95 тысяч рублей в зависимости от срока, на который заключается договор, от уровня ряда, в котором будет располагаться урна. В колумбарии четыре ряда. У горожан есть альтернатива - урну с прахом можно бесплатно захоронить в могилу, это - гарантия государства»,– отметила Галина Юрьевна.
Фото: КГХ