Общество 17.05.2023 в 13:55

Давление - под контроль

17 мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
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Текст: Лариса Ситник
Давление - под контроль
Гипертонию называют «тихим убийцей». Большинство больных даже не подозревают о проблеме, так как болезнь часто протекает бессимптомно. Если ничего не предпринимать, закончиться все может плохо – инсультом или инфарктом. «Номер один» побеседовал с врачом-профилактологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ Еленой Корсун о том, как уберечься от гипертонии.

- Елена Владиславовна, что же такое гипертония?

- Артериальная гипертензия – это стойкоеповышение систолического давления, то есть когда оно больше 140 мм рт. ст. и / или диастолического – свыше 90 мм рт. ст. Чем выше артериальное давление, тем больше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Артериальная гипертензия (АГ) - один из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертности от них.

По данным эпидемиологических исследований, в России смертность от ССЗ составляет около 58%. АГ увеличивает риск смерти от коронарной болезни сердца в три раза, от мозговых инсультов - в шесть раз.

Оптимальным считается давление менее 120/80 мм рт. ст. Нормальное артериальное давление – 120-129/80-89 мм рт. ст., нормальное высокое – 130-139/85-89 мм рт. ст. Если давление колеблется на уровне 140-149/90-99 мм рт. ст. – это уже артериальная гипертония первой степени, при давлении 160-179/100-109 мм рт. ст. развивается артериальная гипертония второй степени.

- Почему возникает гипертония?

- Повышение кровяного давления происходит по следующим причинам: изменение эластичности сосудов, увеличение вязкости крови, слабость сердечной мышцы и уменьшение ударного объема, уменьшение просвета сосудов вследствие атеросклероза или спазма (при курении, например), увеличение объема циркулирующей крови (это частая причина при избыточном потреблении соли), особенная реакция сосудов на стрессовые и другие факторы.

Артериальная гипертензия может быть первичной, как самостоятельное заболевание, и вторичной, симптоматической. Чаще всего давление повышается при нарушении функции почек, сахарном диабете, ожирении.

В группе риска по заболеваемости гипертонией находятся мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет, люди, имеющие метаболические нарушения: высокий холестерин, инсулинорезистентность и др., страдающие ожирением, а также с семейным анамнезом ранних сердечно-сосудистых заболеваний.

Если у вас периодически повышается артериальное давление, обязательно пройдите обследование, получите консультацию врача.

- Чем опасна гипертония?

- Артериальная гипертония коварна тем, что длительное время может протекать с минимальной симптоматикой на уровне дискомфорта. Если не снижать повышенное артериальное давление, то повреждаются органы-мишени: глазное дно, сердечная мышца, почки, кровеносные сосуды, головной мозг. Самые тяжелые осложнения артериальной гипертонии – инфаркт миокарда, инсульт. Резкий скачок давления вызывает гипертонический криз. При этом у пациента наблюдаются слабость, тошнота, рвота, не приносящая облегчения, нарушение сознания, тревожность и страх, мышечная дрожь, боль в груди.

- Каковы факторы риска гипертонии?

- Все причины или факторы риска артериальной гипертонии можно разделить на две группы. На одни факторы человек не может повлиять (пол, возраст, наследственная предрасположенность). Здесь профилактикой повышения давления будет только приверженность к лечению, сотрудничество с врачом, тщательный подбор препаратов.

Другая группа причин контролируется поведением человека. Можно нормализовать давление, слегка изменив свой образ жизни. Для этого необходимо нормализовать вес, обратить внимание на количество соли и жира в рационе. Также нужно нормализовать сон, исключить из жизни вредные химические факторы – никотин и алкоголь, поработать над стрессоустойчивостью и сдвинуть ракурс восприятия жизни в позитивное русло.

- А как узнать, повышается давление или нет?

- Для этого существует программа профилактических медицинских осмотров в каждой поликлинике.

Также жители Республики Бурятия могут ежегодно бесплатно пройти обследование, получить подробную консультацию по коррекции факторов риска  в Центре здоровья: Улан Удэ, Жердева, 100; Советская, 32Б. Записаться можно по телефону 377-300.

- Спасибо за интервью, Елена Владиславовна!

Фото: freepik.com
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