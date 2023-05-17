Общество 17.05.2023 в 14:52
Жителей Бурятии приглашают служить по контракту
Юрий Трутнев рассказал, чего не хватает бойцам на передовой
Текст: Номер один
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил зону СВО, где встретился и пообщался с бойцами-дальневосточниками. В интервью военному корреспонденту Юрий Трутнев рассказал о настрое военнослужащих и о том, чего им не хватает на сегодняшний день на передовой.
- Как человек, который действительно разбирается в искусстве боя, ваше мнение, чего нам, как бойцам, как бойцу условному, в большой нашей стране не хватает и в каком мы находимся положении в этом большом поединке против Запада? - спросил военкор.
Полпред подчеркнул, что на сегодняшний день бойцы остро нуждаются в сменяемости и отпуске. Однако, несмотря на это, боевой настрой в подразделениях Юрий Трутнев оценивает как очень высокий.
- Вот страха в глазах наших ребят я не видел. А не хватает нам очень простых вещей. Не хватает снабжения. Честно говоря, не хватает и личного состава, потому что ну вот мы говорили о том, что ребята, которые здесь служат, они должны когда-то и домой сходить в отпуск, и в этом отношении какой-то донабор мог бы помочь эту замену осуществлять, чтобы ребята приезжали домой, встречались с родными, приходили в себя, а потом возвращались. Знаете, я со многими бойцами отвоевавшими встречался там, на Дальнем Востоке. С ними разговаривать интересно, у парня третье ранение, я говорю: «Что дальше?», он отвечает: «К концу третьей недели выпустят, дальше поеду». Даже ни сомнения, ни размышления – ничего нет. Поэтому духу у нас хватает, ребят замечательных хватает. Но их надо обеспечить, - отметил Юрий Трутнев.
Информация о службе по контракту: https://egov-buryatia.ru/voenkomrb/
Набор на военную службу по контракту продолжается
Военная служба по контракту - это не просто работа, это стабильность, обеспечение жильем, медицинскими услугами, льготы детям военнослужащих и др. При поступлении на службу по контракту для участников СВО гарантируется повышенное денежное довольствие и дополнительные льготы. Военная служба - это достойный выбор настоящего мужчины.
Социальные льготы и гарантии:
- собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,
- служебное жилье или компенсация за наем жилья,
- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами,
- обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,
- бесплатное трехразовое питание,
- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев,
- страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,
- право на пенсию после 20 лет службы.
Дополнительные льготы для участников специальной военной операции:
- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,
- кредитные и налоговые каникулы,
- бюджетные места для обучения детей в вузах,
- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях,
- страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,
- социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет,
- годен по состоянию здоровья.
Перечень документов:
- автобиография и анкета (форма на сайте www.contract.mil.ru),
- паспорт,
- военный билет (при наличии),
- свидетельство о браке и рождении детей (при наличии),
- документы об образовании.
Порядок поступления:
- сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
- пройти собеседование с психологом,
- пройти медосмотр,
- получить предписание и убыть к месту службы,
- заключить контракт в воинской части.
- Как человек, который действительно разбирается в искусстве боя, ваше мнение, чего нам, как бойцам, как бойцу условному, в большой нашей стране не хватает и в каком мы находимся положении в этом большом поединке против Запада? - спросил военкор.
Полпред подчеркнул, что на сегодняшний день бойцы остро нуждаются в сменяемости и отпуске. Однако, несмотря на это, боевой настрой в подразделениях Юрий Трутнев оценивает как очень высокий.
- Вот страха в глазах наших ребят я не видел. А не хватает нам очень простых вещей. Не хватает снабжения. Честно говоря, не хватает и личного состава, потому что ну вот мы говорили о том, что ребята, которые здесь служат, они должны когда-то и домой сходить в отпуск, и в этом отношении какой-то донабор мог бы помочь эту замену осуществлять, чтобы ребята приезжали домой, встречались с родными, приходили в себя, а потом возвращались. Знаете, я со многими бойцами отвоевавшими встречался там, на Дальнем Востоке. С ними разговаривать интересно, у парня третье ранение, я говорю: «Что дальше?», он отвечает: «К концу третьей недели выпустят, дальше поеду». Даже ни сомнения, ни размышления – ничего нет. Поэтому духу у нас хватает, ребят замечательных хватает. Но их надо обеспечить, - отметил Юрий Трутнев.
Информация о службе по контракту: https://egov-buryatia.ru/voenkomrb/
Набор на военную службу по контракту продолжается
Военная служба по контракту - это не просто работа, это стабильность, обеспечение жильем, медицинскими услугами, льготы детям военнослужащих и др. При поступлении на службу по контракту для участников СВО гарантируется повышенное денежное довольствие и дополнительные льготы. Военная служба - это достойный выбор настоящего мужчины.
Социальные льготы и гарантии:
- собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,
- служебное жилье или компенсация за наем жилья,
- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами,
- обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,
- бесплатное трехразовое питание,
- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев,
- страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,
- право на пенсию после 20 лет службы.
Дополнительные льготы для участников специальной военной операции:
- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,
- кредитные и налоговые каникулы,
- бюджетные места для обучения детей в вузах,
- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях,
- страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,
- социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет,
- годен по состоянию здоровья.
Перечень документов:
- автобиография и анкета (форма на сайте www.contract.mil.ru),
- паспорт,
- военный билет (при наличии),
- свидетельство о браке и рождении детей (при наличии),
- документы об образовании.
Порядок поступления:
- сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
- пройти собеседование с психологом,
- пройти медосмотр,
- получить предписание и убыть к месту службы,
- заключить контракт в воинской части.
*контракт заключается на один год и более.
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