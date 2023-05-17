Общество 17.05.2023 в 14:52

Жителей Бурятии приглашают служить по контракту

Юрий Трутнев рассказал, чего не хватает бойцам на передовой
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Текст: Номер один
Жителей Бурятии приглашают служить по контракту
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил зону СВО, где встретился и пообщался с бойцами-дальневосточниками. В интервью военному корреспонденту Юрий Трутнев рассказал о настрое военнослужащих и о том, чего им не хватает на сегодняшний день на передовой.

- Как человек, который действительно разбирается в искусстве боя, ваше мнение, чего нам, как бойцам, как бойцу условному, в большой нашей стране не хватает и в каком мы находимся положении в этом большом поединке против Запада? - спросил военкор.

Полпред подчеркнул, что на сегодняшний день бойцы остро нуждаются в сменяемости и отпуске. Однако, несмотря на это, боевой настрой в подразделениях Юрий Трутнев оценивает как очень высокий.  

- Вот страха в глазах наших ребят я не видел. А не хватает нам очень простых вещей. Не хватает снабжения. Честно говоря, не хватает и личного состава, потому что ну вот мы говорили о том, что ребята, которые здесь служат, они должны когда-то и домой сходить в отпуск, и в этом отношении какой-то донабор мог бы помочь эту замену осуществлять, чтобы ребята приезжали домой, встречались с родными, приходили в себя, а потом возвращались. Знаете, я со многими бойцами отвоевавшими встречался там, на Дальнем Востоке. С ними  разговаривать интересно, у парня третье ранение, я говорю: «Что дальше?», он отвечает: «К концу третьей недели выпустят, дальше поеду». Даже ни сомнения, ни размышления – ничего нет. Поэтому духу у нас хватает, ребят замечательных хватает. Но их надо обеспечить, - отметил Юрий Трутнев.

Информация о службе по контракту: https://egov-buryatia.ru/voenkomrb/

Набор на военную службу по контракту продолжается

Военная служба по контракту - это не просто работа, это стабильность, обеспечение жильем, медицинскими услугами, льготы детям военнослужащих и др. При поступлении на службу по контракту для участников СВО гарантируется повышенное денежное довольствие и дополнительные льготы. Военная служба - это достойный выбор настоящего мужчины.

Социальные льготы и гарантии:

- собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,

- служебное жилье или компенсация за наем жилья,

- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами,

- обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,

- бесплатное трехразовое питание,

- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев,

- страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,

- право на пенсию после 20 лет службы.

Дополнительные льготы для участников специальной военной операции:

- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,

- кредитные и налоговые каникулы,

- бюджетные места для обучения детей в вузах,

- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях,

- страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,

- социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).

Требования к кандидатам:

- возраст от 18 лет,

- годен по состоянию здоровья.

Перечень документов:

- автобиография и анкета (форма на сайте www.contract.mil.ru),

- паспорт,

- военный билет (при наличии),

- свидетельство о браке и рождении детей (при наличии),

- документы об образовании.

Порядок поступления:

- сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,

- пройти собеседование с психологом,

- пройти медосмотр,

- получить предписание и убыть к месту службы,

- заключить контракт в воинской части.

*контракт заключается на один год и более.



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