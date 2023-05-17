Михаил Итыгилов: «Строим новую больницу»

- В марте 2021 года в результате конкурсного отбора мне доверили развитие крупного медицинского учреждения нашего города, имеющего богатую и славную историю. Это большая ответственность, но мой 19-летний медицинский стаж, опыт руководителя и организатора помогли сразу взяться за выполнение поставленных задач. Первой из них было возобновление работы нашего стационара и переход на «ковидные рельсы». Мы добились тогда больших успехов, было пролечено больше 3 000 человек с максимально высокой долей выздоровевших. Сейчас самое главное, чего удалось добиться – это реализовать первый этап модернизации всего учреждения.







- Больницу и район я знаю давно – с 2007 года был совместителем (анестезиолог-реаниматолог) в реанимации, мои близкие живут здесь, в микрорайоне, а дочери с малых лет являются воспитанницами спортивной школы № 18 «Золотой Дракон». За плечами также работа в БСМП, РКБ им. Н. А. Семашко. То, что удалось сделать за короткое время в нашей больнице - это в первую очередь, командная, совместная работа с uлавой Бурятии Алексеем Самбуевичем Цыденовым, зампредом, министром здравоохранения Бурятии Евгенией Юрьевной Лудуповой, и, конечно, с депутатами Народного Хурала Леонидом Яковлевичем Белых, Игорем Васильевичем Марковцом, с администрацией города, рескомом профсоюзов работников здравоохранения. Но главное - это упорный, напряженный труд всего коллектива больницы. Мы работаем ради наших жителей. Ради здоровья, счастья, будущего детей, родителей, бабушек, дедушек.





- Наша больница неразрывно связана с авиазаводом, мы всегда были заводской поликлиникой и больницей и неизменно служили заводчанам, их семьям. Президент России Владимир Владимирович Путин во время визита в Улан-Удэ назвал наш авиазавод флагманом отечественного вертолетостроения. Мы гордимся этим и хотим также стать лидером республиканского и федерального здравоохранения. У нас с заводом общая цель - здоровье наших жителей.









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Леонид Яковлевич Белых, Герой Труда России, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, советник генерального директора АО «Вертолеты России»:







Августина Анатольевна Шигаева, председатель БРО Профсоюза работников здравоохранения РФ:





Главный врач Городской больницы № 4 Михаил Итыгилов рассказал о ключевых изменениях в медицинском учреждении за два года и о том, какие цели он ставит перед собой, чтобы жители Восточного и Загорска стали более здоровыми.Городская больница № 4 в 2022 году отметила 85-летний юбилей. Сегодня больница - это поликлиника с 50 тыс. прикрепленных жителей, пятью клиническими отделениями на 180 коек: терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, колопроктологическое республиканского значения, паллиативное, анестезиологии и реанимации. В больнице работают 553 сотрудника, в том числе 126 врачей и 241 медсестра.В поликлинике кардинально изменен ее облик, теперь она хорошо утеплена и повышен ресурс здания. Косметический ремонт выполнен на нескольких этажах, заасфальтированы подъезды. Рентген-кабинет оборудован новым цифровым аппаратом и денситометром. Обновлено эндоскопическое, офтальмологическое и хирургическое оборудование, УЗИ-аппарат. Идет подготовка к будущему монтажу МРТ-центра, а это значит, что все жители Восточного, Загорска будут получать высокотехнологичное обследование здесь, у себя дома. В стационаре установлен новый компьютерный томограф, новая малоинвазивная операционная и лаборатория. В новые условия для работы пришли и новые сотрудники - нам удалось привлечь двух кардиологов, невролога, эндоскописта, уролога, четырех участковых терапевтов, двух хирургов и рентгенологов и более десяти медицинских сестер. Накануне мы получили новейший передвижной медицинский комплекс для выездных профосмотров и три легковых автомобиля для врачей. Ну и то, что видно даже издалека - мы отремонтировали фасад поликлиники, и она стала настоящим украшением всего района и символом будущих позитивных изменений.- Каждый день, занимаясь проблемами жителей Восточного и Загорска, понимаешь, что здесь должно быть лучшее качество жизни среди микрорайонов города, учитывая вклад предприятий в бюджет республики. Задача номер один - построить новый стационар больницы, для этого мы общими усилиями продолжаем подготовку документов и обоснование строительства. Время предъявляет совершенно другие требования к больнице, чем это было в 60-е годы прошлого века. За два года пройдено уже три экспертизы, подготовлено медико-техническое задание. Работаем на результат. Хочу отметить, что будущая новая больница это не только стены и оборудование, но это и новые стандарты, подходы по лечению онкозаболеваний, профзаболеваний. Мы ответственны за здоровье авиазаводчан, а сейчас от них зависит наша обороноспособность страны.- Работа врача - большая ответственность. В любой сложной ситуации все на тебя надеются и думают: «Сейчас приедет врач, он должен помочь». И это правда. Люди ждут и верят - это главное. И мы должны всеми силами оправдать это доверие. Ради этого мы - коллектив Городской больницы № 4 - отдаем всех себя и делаем все для наших пациентов, наших жителей. Я хочу сделать Восточный и Загорск еще лучше, отдать всего себя не только как врача, но и как представителя интересов всех наших жителей. Многое еще предстоит сделать, но вместе мы сможем сделать еще больше. Так было всегда и будет сейчас.- Спасибо за оценку. К званию «Почетный донор» я шел почти 20 лет и рад, что вношу свой вклад в спасение жизни и здоровья людей. Желание помогать людям движет меня к объединению общих усилий, интеграции нашей сферы здравоохранения. Мы с молодыми врачами провели три уникальных Байкальских медицинских молодежных форума с участием очно в 2018 году почти 600 медицинских работников из 18 регионов России и в период пандемии в дистанционном формате было одновременно подключено более 5 тыс. человек из 128 городов страны. Что это дает? Наши врачи, медсестры обогащаются новыми знаниями, опытом, чтобы еще лучше лечить нас с вами, жителей Бурятии, улан-удэнцев.На протяжении двух лет руководства крупной больницей мне пришлось многое решать в команде с зампредом правительства РБ, министром здравоохранения Евгенией Юрьевной Лудуповой, депутатами Народного Хурала Игорем Васильевичем Марковцом и Леонидом Яковлевичем Белых. Сейчас завершается первый этап модернизации больницы и предстоит следующий. Масштаб задачи требует новых возможностей, которые может дать лишь командная работа в законодательном органе. Поэтому я принял решение участвовать в предварительном электронном голосовании на предстоящие выборы в Народный Хурал. В целом здравоохранение - это отрасль, которая затрагивает каждого жителя и каждую семью, и она должна быть представлена в Народном Хурале максимально широко. На благо жителей и родной больницы я сделал свой выбор, прошу и вас сделать свой!- Городская больница №4 исторически всегда была нашей, заводской. Ее во все времена возглавляли очень достойные главные врачи. Михаил Юрьевич успешно продолжает традиции. Энергичный, инновационно мыслящий, инициативный и настойчивый, он за относительно короткий срок завоевал авторитет опытного руководителя.С его приходом больница начала быстро развиваться. В последние годы мы на разных уровнях обсуждали ее проблемы, старались помогать ее развитию. Во время презентации обновленного фасада поликлиники стало ясно видно, как много всего изменилось в лучшую сторону, не только внешне, но и в плане нового оборудования, организации работы. Я очень рад, что здоровью заводчан уделяется пристальное внимание.- Период, когда Михаил Юрьевич стал новым руководителем крупной Городской больницы №4, был очень сложным из-за пандемии. Но опыт, стратегическое мышление, грамотное руководство Михаил Юрьевича помогли коллективу и всем пациентам больницы не только успешно пережить сложное время, но и многое обновить по оборудованию, оснащению, привлечь новые кадры, внедрить много новых методик. Поликлиника преобразилась с приходом Михаила Итыгилова. Верим, что все получится и со стационаром.