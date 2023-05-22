Для чего нужен профсоюз?

Вопрос: «Я устроилась на новую работу и мне предлагают вступить в профсоюз. Что он мне даст?»

Марина И.

Профсоюз - это организация, которая защищает права и интересы работников. Она объединяет сотрудников для решения их проблем.

Какие бывают профсоюзы?

Первичные - не зависят от размера компании и формы собственности, могут создаваться работниками из разных профессий внутри одного предприятия.

Региональные - бывают отраслевыми или объединяют несколько профсоюзов из разных сфер деятельности. Создаются в рамках одного города или региона.

Общероссийские - для работников одной отрасли из разных регионов. Например, профсоюз машиностроителей России.

Как помогает профсоюз?

- защищает права и интересы трудовых коллективов;

- обеспечивает социально-экономические и культурные нужды работников;

- способствует улучшению условий работы и повышению зарплаты.

- оказывает социальную и юридическую помощь и поддержку безвозмездно;

- организует дополнительное образование и профессиональную переподготовку.

На что профсоюз имеет право?

- проводить переговоры с работодателями;

- представлять интересы работников в суде;

- заключать коллективные договоры;

- организовывать забастовки и демонстрации;

- помогать в получении социальных льгот.