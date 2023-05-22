Для чего нужен профсоюз?
Вопрос: «Я устроилась на новую работу и мне предлагают вступить в профсоюз. Что он мне даст?»
Марина И.
Профсоюз - это организация, которая защищает права и интересы работников. Она объединяет сотрудников для решения их проблем.
Какие бывают профсоюзы?
Первичные - не зависят от размера компании и формы собственности, могут создаваться работниками из разных профессий внутри одного предприятия.
Региональные - бывают отраслевыми или объединяют несколько профсоюзов из разных сфер деятельности. Создаются в рамках одного города или региона.
Общероссийские - для работников одной отрасли из разных регионов. Например, профсоюз машиностроителей России.
Как помогает профсоюз?
- защищает права и интересы трудовых коллективов;
- обеспечивает социально-экономические и культурные нужды работников;
- способствует улучшению условий работы и повышению зарплаты.
- оказывает социальную и юридическую помощь и поддержку безвозмездно;
- организует дополнительное образование и профессиональную переподготовку.
На что профсоюз имеет право?
- проводить переговоры с работодателями;
- представлять интересы работников в суде;
- заключать коллективные договоры;
- организовывать забастовки и демонстрации;
- помогать в получении социальных льгот.