Общество 22.05.2023 в 09:00

Для чего нужен профсоюз?

Что он дает работникам?
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Текст: Номер один
Для чего нужен профсоюз?
Pixabay

Вопрос: «Я устроилась на новую работу и мне предлагают вступить в профсоюз. Что он мне даст?»

Марина И.

Профсоюз - это организация, которая защищает права и интересы работников. Она объединяет сотрудников для решения их проблем.

Какие бывают профсоюзы?

Первичные - не зависят от размера компании и формы собственности, могут создаваться работниками из разных профессий внутри одного предприятия.

Региональные - бывают отраслевыми или объединяют несколько профсоюзов из разных сфер деятельности. Создаются в рамках одного города или региона.

Общероссийские - для работников одной отрасли из разных регионов. Например, профсоюз машиностроителей России.

Как помогает профсоюз?

- защищает права и интересы трудовых коллективов;

- обеспечивает социально-экономические и культурные нужды работников;

- способствует улучшению условий работы и повышению зарплаты.

- оказывает социальную и юридическую помощь и поддержку безвозмездно;

- организует дополнительное образование и профессиональную переподготовку.

На что профсоюз имеет право?

- проводить переговоры с работодателями;

- представлять интересы работников в суде;

- заключать коллективные договоры;

- организовывать забастовки и демонстрации;

- помогать в получении социальных льгот.

 

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