Общество 18.05.2023 в 14:26

«Мы разрешения не давали»

Родные умершей девочки обвинили ритуальщиков в том, что фото их дочки использовали в рекламе
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Текст: Номер один
«Мы разрешения не давали»
Беда в семье Кинчаровых случилось три года назад: умерла двухлетняя дочка Аделина. У ребенка произошел заворот кишок после того, как она поела йогурт, врачи ее не спасли. Сейчас над одним из медиков, который не поставил сразу верный диагноз и отправил девочку в другую больницу, идет суд. Дело в отношении врача второй клиники, куда доставили Аделину из первой больницы, еще расследуется. Но, вероятно, это не все разбирательства, которые предстоят семье: новосибирцы узнали, что фото Аделины ритуальщики незаконно использовали в рекламе.

- С разницей в несколько часов мне позвонили две знакомые. Они были на кладбище и увидели у ритуального агентства, которое находится там, рекламное надгробие с фото моей дочери. Одна из них позвонила мне со словами: «Мы знакомую хоронили, остановились на выезде. Я вышла из машины, смотрю – на меня Аделина смотрит». К сожалению, фото они не сделали, - рассказала КП-Новосибирскмама девочки. – Я была в шоке: никакого разрешения мы на это не давали.

Женщина стала разбираться, что произошло, и как фото ее дочки могло оказаться на надгробии.

- Выяснилось, что речь идет о том самом агентстве ритуальных услуг, где я заказывала надгробие для дочки. Меня заверили, что рекламу уберут, - продолжает мама Аделины. – Сделали они это или нет, я пока не знаю.

В самом агентстве ритуальных услуг в разговоре с корреспондентами КП-Новосибирск вину отрицают.

А вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

- Использование фото умершего ребенка без согласия на то его родителей является нарушением статьи 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина». Плохо, что знакомые семьи, которые увидели рекламу, не сделали фото. Тогда мама девочки могла бы и обратиться с претензией в саму фирму, и подать иск в суд и потребовать возмещение морального вреда. К сожалению, без фото или видео рекламы доказать, что снимок использовался незаконно, не получится.

Фото: предоставлено семьей Кинчаровых
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