Общество 18.05.2023 в 15:15

В Бурятии дома-развалюхи в Сотниково взяли под охрану

Нежилые дома охраняет частное охранное агентство

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии дома-развалюхи в Сотниково взяли под охрану

Нежилые аварийные «сиротские» дома в пригороде Улан-Удэ законсервировали и наняли охрану для того, чтобы дома не разграбили.

В июле 2022 года «Номер один» побывал в пос. Сотниково. Тогда мы сделали репортаж о том, как живут там дети-сироты, рассказали о проблемах микрорайона, а также побывали в брошенных домах.

Напомним, дети-сироты получали квартиры в домах в поселке Сотниково Иволгинского района, микрорайоне Молодежный. Микрорайон образуют улицы Ольхонская, Улан-Удэнская, Владимирская, Геологическая. Построено около 250 домов. Вскоре новоселы стали жаловаться на самые разные дефекты домов (холод, сырость, плесень, грибок, трещины в стенах и пр.).

В микрорайоне довольно много таких домов, по нашим подсчетам, не менее трети построенных. Они заколочены – к каким-то приколочен профлист, к каким-то просто доски. До некоторых уже добрались бомжи.

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Тогда же мы поинтересовались у минсоцзащиты, что же будет с брошенными домами. Нам ответили, что их отремонтируют и передадут Иволгинскому району для дальнейшего использования.

«Решением межведомственной комиссии при правительстве РБ они признаны аварийными и подлежащими реконструкции. Для ремонта нужно разработать проектно-сметную документацию. На ее основании станет известно, какая сумма понадобится для ремонта. После проведения реконструкции эти дома передадут району для дальнейшего использования», - сообщали летом 2022 года «Номер один» в ГБУ «Семья», в оперативном управлении которого находятся сотниковские домики.

Спустя почти год, мы решили выяснить, отремонтировали ли эти дома. Оказалось, что нет. Дело затянулось из-за судебных разбирательств.

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«В настоящее время в производстве районного суда Улан-Удэ находится гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры РФ к Сергею Рыбальченко о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Вопрос о разработке ПСД будет решен после вынесения окончательного приговора суда», - сообщили нам в минсоцзащите.

ГБУ «Семья» (подведомственное учреждение минсцозащиты, занимающееся жильем для детей-сирот) пустующие квартиры «законсервировало».

- Для обеспечения сохранности специализированного жилищного фонда в микрорайоне «Молодежный» поселка Сотниково частное охранное агентство «Дельта» с 1 июля 2022 оказывает услугу по охране жилых помещений в селах Сотниково и Поселье Иволгинского района, - уточнили в министерстве.

На днях в соцсетях появились свежие фотографии микрорайона. «Посёлок Молодёжный весь в траве и мусоре, нас никто не слышит, дома практически все заброшены, ограды в траве», - написал проживающий в микрорайоне неизвестный гражданин и приложил к своему сообщению красноречивые фотографии, на которых запечатлен мусор и бардак, творящийся в микрорайоне.

Фото: "Номер один" и соцсети

 

 

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