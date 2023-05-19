В Бурятии появилось еще одно трезвое село

В Еравнинском районе село Гонда стало территорией трезвости. Это решение приняли жители населенного пункта. Теперь в Гонде нет ни одной торговой точки, торгующей алкоголем, а также нет семей, которые находятся на профилактическом учете в статусе социально опасного положения.

Соответствующее распоряжение подписали 16 мая. Об этом сообщили в районной группе «Еравна-инфо 24/7».

«Проект «Трезвое село» подразумевает комплексную работу администрации района, села и жителей в целях улучшения качества жизни и создания общей благоприятной атмосферы. Наша задача - обеспечить альтернативные варианты досуга. Так, совместно с населением было принято решение подать заявку на спортивный инвентарь»,

- отметил глава муниципалитета Чингис Цыренжапов



Фото: "Номер один"