В Бурятии растет число отказов в регистрации автомобилей

В Бурятии значительно выросли продажи подержанных автомобилей. Например, в базе Drom.ru насчитывается 9,5 тыс. объявлений о продаже. Однако специалисты с тревогой отмечают также и рост числа автомобилей, владельцам которых отказывают в регистрации и перерегистрации. В том числе из-за перебитых номеров, «распилов» и других случаев незаконной легализации ввезенных из Японии автомобилей. В республике в 2022 году на 26% увеличилось число отказов в регистрации автомобилей в ГИБДД.По данным «АВТОСТАТа», в марте нынешнего года жители РФ приобрели около 500 тыс. подержанных легковых машин – на 17,3% больше, чем в том же месяце 2022. Таким образом, вторичный рынок в нашей стране растет уже третий месяц подряд. Напомним, что в январе он вырос на 7%, а в феврале – на 4,6%. При этом число «проблемных» автомобилей, циркулирующих на рынках, не уменьшается. И при постановке на регистрационный учет в ГИБДД инспекторы отказывают в регистрации или отправляют автомобиль на экспертизу. А незарегистрированный автомобиль не получает госномер и не может эксплуатироваться.- В 2022 в Бурятии зарегистрировано 8260 отказов в регистрации транспортных средств на территории республики, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. - Основными причинами отказов стало предоставление документов, не соответствующих требованиям законодательства РФ и содержащих недостоверные сведения. Также основаниями для отказа стала невозможность идентификации автомобиля из-за подделки, сокрытия, уничтожения маркировки транспортного средства.Добавим, что, по данным МВД по РБ, в 2021 году вынесено 6540 отказов, что на 26% меньше, чем в 2022 году. При этом число уголовных дел, возбужденных по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) сократилось за год с 80 (в 2021 году) до 59 (в 2022 году).Сотрудники ГИБДД отметили ряд моментов, на которые требуется обратить внимание при покупке подержанных автомобилей.Перебитый VIN. При наличии перебитого или искаженного VIN (идентификационный номер транспортного средства) на автомобиле возможны проблемы с ГИБДД и судами. Владелец авто может столкнуться с временной конфискацией, долгими разбирательствами и невозможностью продажи автомобиля.Проблемы с документами. В случае если у продавца нет полного комплекта документов на автомобиль, возможны проблемы с регистрацией, страхованием и продажей авто. Кроме того, могут быть невыплаченные штрафы или налоги, которые придется оплатить новому владельцу.Кража и розыск. Если автомобиль украден или угнан, то он может находиться в розыске и быть объектом интереса правоохранительных органов. Покупка такого авто приведет к серьезным проблемам и конфискации. В целом приобретение подержанного автомобиля требует особой осторожности и внимания к деталям. Необходимо проверять документы, VIN, техническое состояние и историю эксплуатации автомобиля. Также рекомендуется проводить тест-драйв и обращаться к проверенным продавцам, чтобы минимизировать риски приобретения подержанного автомобиля.Фото: «Номер один»