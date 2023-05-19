Общество 19.05.2023 в 15:21

Курорт «Нилова-Пустынь» вновь одержал победу над прокуратурой

Дело о наезде всадника на людей прошло вторую инстанцию
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Текст: Петр Санжиев
Курорт «Нилова-Пустынь» вновь одержал победу над прокуратурой
Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь» одержала вторую победу над органами прокуратуры, которые вынесли ей предписание об устранении нарушений федерального законодательства.

Все началось после неприятного инцидента, который произошел в Тункинском районе в местности «Вышка», где ведет свою деятельность «Нилова-Пустынь». Неизвестный турист, который катался на коне, взятом напрокат, сбил 69-летнюю старушку и десятилетнего мальчика.

Выйдя из ванного корпуса лечебницы, они спокойно шли к месту проживания вблизи торговых павильонов, когда на них наехал всадник на коне. Два месяца назад «Номер один» подробно рассказывал об этой истории.

Прокуратура посчитала, что это произошло из-за нарушения должностными лицами АУ «КБЛ «Нилова-Пустынь» закона «О защите прав потребителей», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Правил организации деятельности бальнеологической лечебницы».

Так, силовики вели речь о том, что лечебница не обеспечивает должный внутренний контроль и безопасность на вверенном земельном участке, в частности на территории данного земельного участка допускается самовольный и бесконтрольный выпас лошадей и осуществление незаконной предпринимательской деятельности местными жителями.

Мол, из-за недосмотра должностных лиц и случилось происшествие с клиентами курорта. Но «Нилова-Пустынь» категорически не согласилась с силовиками. На каждый их довод, представители лечебницы выдвинули контрдовод.

Суд первой инстанции встал на сторону курорта и признал представление недействительным. Прокуратура продолжила «бой» в суде апелляционной инстанции, но недавно проиграла. Таким образом, теперь прокурорское представление можно считать недействительным.

Вторая инстанция внимательно рассмотрела решение первой и согласилась, что «Нилова-пустынь» невиновна ни в самом конном происшествии, ни в сопутствовавших ему факторах.

Было вновь указано, что согласно имеющимся материалам дела, инцидент не связан с ненадлежащим оказанием медицинских услуг АУ «КБЛ «Нилова-Пустынь», т. к. в момент наезда на людей коня курорт не оказывал им каких-либо услуг.

Было подтверждено, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности наличия в действиях АУ «КБЛ «Нилова-Пустынь» нарушений норм закона, которыми предусмотрена обязанность по оказанию первой медицинской помощи. И так далее.

«Также довод прокурора района о том, что сотрудники АУ «КБЛ «Нилова-Пустынь» не вызывали «скорую помощь» опровергается материалами дела», - указала Фемида.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы, свидетельствуют не о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а о несогласии заявителя жалобы с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом доказательств – подытожила апелляционная инстанция.

Так как факты – вещь упрямая, и они оказались на стороне тункинского курорта, последний вновь признан правым. Будет ли прокуратура идти судиться в третью инстанцию, покажет время.

Фото: pixabay.com
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