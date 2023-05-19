МАПП «Забайкальск» работает без очередей

В Забайкалье ликвидирована очередь на МАПП «Забайкальск». Сегодня утром перед автомобильным пунктом пропуска находились 8 грузовых машин, все они к этому часу оформлены, сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни.О масштабах очереди на границе говорит тот факт, что за предыдущие сутки таможенники в МАПП Забайкальск оформили рекордное количество транспортных средств – в два раза больше паспортной пропускной способности. Так, 18 мая через пункт пропуска проследовало 574 транспортных средства: 189 выехали в Китай, 385 - прибыли в Россию.При этом в целом в регионе дальневосточные таможенники оформили 1300 грузовых авто - это абсолютный рекорд по пропуску грузовиков.Фото: 75.ru