Улан-удэнцы расклеивали объявления на уличных фонарях и попались директору «Горсвет»

В Улан-Удэ два парня расклеивали незаконные объявления на фонарных столбах в 47 квартале. По стечению обстоятельств их заметил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов и вызвал полицейских. Об этом рассказали в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ

В итоге, в отношении жителей составили семь административных протоколов. Вдобавок им выдали требование на явку для составления протокола на юридическое лицо ООО «Твой путь». Ранее эта организация уже привлекалась к административной ответственности.

Как сообщал «Номер один», в сентябре прошлого года на административной комиссии Железнодорожного района рассмотрели 10 административных протоколов в отношении ООО «Твой путь» за расклейку объявлений в неположенных местах. Как сообщили в мэрии города, по каждому протоколу на компанию наложен штраф в размере 60 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 600 тысяч.



Жителей Улан-Удэ просят фиксировать на телефон эти нарушения и отправлять на сайт «Активный горожанин». О нарушителях также можно сообщить по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52, либо написать в официальную группу МБУ «Горсвет».





Фото: "Номер один"