Улан-удэнцы расклеивали объявления на уличных фонарях и попались директору «Горсвет»
В Улан-Удэ два парня расклеивали незаконные объявления на фонарных столбах в 47 квартале. По стечению обстоятельств их заметил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов и вызвал полицейских. Об этом рассказали в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ
В итоге, в отношении жителей составили семь административных протоколов. Вдобавок им выдали требование на явку для составления протокола на юридическое лицо ООО «Твой путь». Ранее эта организация уже привлекалась к административной ответственности.
Жителей Улан-Удэ просят фиксировать на телефон эти нарушения и отправлять на сайт «Активный горожанин». О нарушителях также можно сообщить по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52, либо написать в официальную группу МБУ «Горсвет».
Фото: "Номер один"