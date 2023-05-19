Общество 19.05.2023 в 16:29

Улан-удэнцы расклеивали объявления на уличных фонарях и попались директору «Горсвет»

При этом, ранее их организацию уже штрафовали на 600 тысяч рублей
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнцы расклеивали объявления на уличных фонарях и попались директору «Горсвет»

В Улан-Удэ два парня расклеивали незаконные объявления на фонарных столбах в 47 квартале. По стечению обстоятельств их заметил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов и вызвал полицейских. Об этом рассказали в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ

В итоге, в отношении жителей составили семь административных протоколов. Вдобавок им выдали требование на явку для составления протокола на юридическое лицо ООО «Твой путь». Ранее эта организация уже привлекалась к административной ответственности.

В Улан-Удэ компанию 10 раз оштрафовали за незаконную расклейку объявлений
12.09.2022 в 11:23
Как сообщал «Номер один», в сентябре прошлого года на административной комиссии Железнодорожного района рассмотрели 10 административных протоколов в отношении ООО «Твой путь» за расклейку объявлений в неположенных местах. Как сообщили в мэрии города, по каждому протоколу на компанию наложен штраф в размере 60 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 600 тысяч.


  Жителей Улан-Удэ просят фиксировать на телефон эти нарушения и отправлять на сайт «Активный горожанин». О нарушителях также можно сообщить по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52, либо написать в официальную группу МБУ «Горсвет».


Фото: "Номер один"

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