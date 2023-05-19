В Улан-Удэ стартовал ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября

Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы будут производиться поочередно по половине проезжей части. Проспект 50-лeтия Октября полностью перекрываться не будет, перекрытия будут только в ночное время, заверили в городской администрации.





В столице Бурятии начался ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября, сообщили в мэрии города. Сейчас работы ведутся на участке от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Комсомольская. Здесь дорожники демонтируют бордюрные камни и выносят инженерные сети.Ключевую дорогу по проспекту 50-летия Октября ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Масштабные работы пройдут в два этапа. Первый этап будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год.- Подрядная организация ООО «Байкалагропром» заменит дорожное покрытие, бордюрные камни, тротуары, установит делиниаторы. Также будет перенесена существующая разделительная полоса, в результате чего появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта, - сообщили в мэрии.Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ обновят 23 участка во всех районах. Напомним, с 2017 года в столице Бурятии уже отремонтировано 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ