Житель Бурятии пережил угрозу смерти и три операции из-за кариеса

В Бурятии произошел жуткий случай с счастливой концовкой. Врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко спасли 21-летнего молодого человека со страшнейшим осложнением после удаления зуба.

«Очень открытый, добрый парень из Закаменского района, который по стечению обстоятельств больше месяца провел в нашей больнице. Сейчас, когда самое страшное позади, он бойко рассказывает свою историю. О том, как очередной приступ зубной боли застал его в лесу, откуда так быстро и легко нельзя выйти. Когда наконец-то он добрался до районной больницы, врачи сразу же госпитализировали его с диагнозом «одонтогенная флегмона дна полости рта и шеи», - рассказывают в больнице.

Говоря простыми словами, невылеченный кариес запустил воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Опасность в том, что флегмона характеризуется тяжелым течением и большим риском осложнений. В Закаменскую больницу срочно прибыл заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Тимур Доржиев. Вместе с ним врачи провели в ту же ночь экстренную операцию в районе - вскрыли флегмону, установили специальные трубки для оттока жидкости. После стабилизации состояния жителя привезли в город.

«Уже здесь по данным компьютерной томографии стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась – развился медиастинит (воспаление достигло грудной клетки пациента), который в случае запоздалой диагностики или неадекватного лечения в большинстве случаев заканчивается летально»,

- рассказывают в РКБ им. Семашко.



Торакальным и челюстно-лицевым хирургам потребовалось сделать еще две сложнейшие операции, чтобы очистить плевральные полости от скопившегося гноя. Сначала врачи действовали через небольшие проколы, однако часть жидкости скопилась в средостении – центре грудной клетки и добраться до нее было затруднительно. Тогда хирургам пришлось прибегнуть к открытой операции и вскрыть грудную клетку слева. Торакальный хирург Чингис Батуев и операционная бригада прекрасно справились с поставленной задачей. Угроза жизни миновала.Перед выпиской врачи встретились с пациентом. Он рассказал, что он был удивлен, узнав, что ему предстоит операция, но всецело доверился врачам и был спокоен.