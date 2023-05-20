Общество 20.05.2023 в 12:07

Житель Бурятии пережил угрозу смерти и три операции из-за кариеса

«Запущенный» зуб привел к тяжелейшим осложнениям
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Текст: Евгения Гармаева
Житель Бурятии пережил угрозу смерти и три операции из-за кариеса

В Бурятии произошел жуткий случай с счастливой концовкой. Врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко спасли 21-летнего молодого человека со страшнейшим осложнением после удаления зуба.

«Очень открытый, добрый парень из Закаменского района, который по стечению обстоятельств больше месяца провел в нашей больнице. Сейчас, когда самое страшное позади, он бойко рассказывает свою историю. О том, как очередной приступ зубной боли застал его в лесу, откуда так быстро и легко нельзя выйти. Когда наконец-то он добрался до районной больницы, врачи сразу же госпитализировали его с диагнозом «одонтогенная флегмона дна полости рта и шеи»,

 - рассказывают в больнице.

Говоря простыми словами, невылеченный кариес запустил воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Опасность в том, что флегмона характеризуется тяжелым течением и большим риском осложнений. В Закаменскую больницу срочно прибыл заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Тимур Доржиев. Вместе с ним врачи провели в ту же ночь экстренную операцию в районе -  вскрыли флегмону, установили специальные трубки для оттока жидкости. После стабилизации состояния жителя привезли в город.

«Уже здесь по данным компьютерной томографии стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась – развился медиастинит (воспаление достигло грудной клетки пациента), который в случае запоздалой диагностики или неадекватного лечения в большинстве случаев заканчивается летально», 

- рассказывают в РКБ им. Семашко.
Торакальным и челюстно-лицевым хирургам потребовалось сделать еще две сложнейшие операции, чтобы очистить плевральные полости от скопившегося гноя. Сначала врачи действовали через небольшие проколы, однако часть жидкости скопилась в средостении – центре грудной клетки и добраться до нее было затруднительно. Тогда хирургам пришлось прибегнуть к открытой операции и вскрыть грудную клетку слева. Торакальный хирург Чингис Батуев и операционная бригада прекрасно справились с поставленной задачей. Угроза жизни миновала. 

Перед выпиской врачи встретились с пациентом. Он рассказал, что он был удивлен, узнав, что ему предстоит операция, но всецело доверился врачам и был спокоен.

 «Я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался моим лечением. Сейчас чувствую себя хорошо, все заживает. С момента как заболел зуб я не ел недели две и потерял в весе 23 кг. После реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 кг. В отделении все заботливые, уже даже родными стали за этот месяц. В день рождения медсестры узнали, что у меня праздник и накормили вкуснейшими буузами. Пока лежал здесь, решил, что время восстановления нужно будет провести с пользой. По совету старшего брата хочу выучиться на машиниста экскаватора», 

 - поделился 21-летний житель Закаменского района.


Фото: Номер один

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