Общество 22.05.2023 в 08:43
Макрон посетил Улан-Батор с «историческим визитом»
Президент Франции пообещал помочь в развитии энергетики Монголии и в обеспечении её продовольственной безопасности
Текст: Номер один
Президент Франции Эммануэль Макрон побывал в Монголии с официальным визитом. «Он считается историческим, поскольку это первый визит на уровне главы государства из Франции. Франция является шестой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией, и второй западной страной, открывшей свое посольство в Улан-Баторе», - сообщило МОНЦАМЭ.
Президенты Монголии и Франции - Ухнаагийн Хурэлсух и Эммануэль Макрон – провели пресс-конференцию по итогам встреч и переговоров, проведенных в ходе визита.
В своем выступлении Эммануэль Макрон сказал:
«Хотел бы поблагодарить президента У.Хурэлсуха за теплый прием и организацию этого исторического визита. Хотя нас разделяет большое расстояние, нас связывает 800-летняя история взаимоотношений.
В ходе переговоров с президентом Монголии мы обсудили ряд важных вопросов. В частности, обсудили изменение климата, которое оказывает негативное влияние на Монголию. И мы будем работать по нескольким направлениям. Мы поможем Монголии постепенно сократить потребление угля, вывести сельскохозяйственный сектор из зависимости от изменения климата, обеспечить продовольственную независимость, а также установить более тесное и плодотворное сотрудничество с международными организациями.
Франция готова помочь Монголии улучшить управление энергетическими системами, обеспечить поставки необходимых металлов через проекты, которые окажут сильное влияние на развитие страны, могли бы помочь Монголии укрепить свои источники энергии.
Как и Франция, вы реализуете проект «Миллиард деревьев». Наша страна готова поддержать организацию 17-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Монголии в 2026 году.
В этом году исполняется 60 лет с начала преподавания французского языка в Монголии. Для достижения наших целей мы разработаем стипендиальную программу, и в рамках стипендиальной программы, инициированной президентом У.Хурэлсухом, мы сосредоточимся на облегчении условий поездок между Францией и Монголией.
Эммануэль Макрон пригласил Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Францию в октябре этого года. «Мне будет очень приятно встретиться с вами на выставке, посвященной Чингисхану», - сказал он.
В своем выступлении президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отметил:
«Состоялись официальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры были весьма содержательными и результативными. Монголия считает Францию своим третьим соседом и близким, надежным партнером в Европе. Наши страны установили дипломатические отношения в 1965 году. Но исторические отношения между нашими двумя странами восходят к 13 веку.
Франция также является одной из стран, которая последовательно поддерживала нашу страну с момента подачи заявки на членство в Организации Объединенных Наций, признала независимость Монголии и всячески поддерживала демократические изменения и реформы в нашей стране. Государственный визит президента Эммануэля Макрона в Монголию является первым историческим визитом главы французского государства в истории отношений и сотрудничества между нашими двумя странами.
В ходе официальных переговоров мы подробно обменялись мнениями об отношениях и сотрудничестве между Монголией и Францией, а также об актуальных вопросах международных отношений и выразили готовность сотрудничать во имя глобального мира и безопасности. Также обсудили поэтапное развитие традиционно дружественных отношений между двумя странами для достижения стратегического партнерства.
В ходе переговоров мы договорились расширять наше сотрудничество в области сельского хозяйства, окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, здравоохранения, образования, культуры, науки, энергетики и связи, и совместно реализовывать крупные стратегические проекты, являющиеся символом взаимоотношений двух стран.
В рамках Парижского соглашения по климату договорились сотрудничать в области ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии, а также о реализации Национальной спутниковой программы Монголии с Францией. Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках национальной программы «Продовольственного обеспечения и безопасности», национального движения «Миллиард деревьев» и «Президентский стидендиат-2100».
В рамках цели «Продовольственное обеспечение и безопасность» достигнута договоренность о поддержке производства ориентированных на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, подготовке квалифицированных кадров в области интенсивного животноводства, пищевых продуктов и биотехнологии, а также о сотрудничестве по внедрению новых технологий».
Фото: montsame.mn
Президенты Монголии и Франции - Ухнаагийн Хурэлсух и Эммануэль Макрон – провели пресс-конференцию по итогам встреч и переговоров, проведенных в ходе визита.
В своем выступлении Эммануэль Макрон сказал:
«Хотел бы поблагодарить президента У.Хурэлсуха за теплый прием и организацию этого исторического визита. Хотя нас разделяет большое расстояние, нас связывает 800-летняя история взаимоотношений.
В ходе переговоров с президентом Монголии мы обсудили ряд важных вопросов. В частности, обсудили изменение климата, которое оказывает негативное влияние на Монголию. И мы будем работать по нескольким направлениям. Мы поможем Монголии постепенно сократить потребление угля, вывести сельскохозяйственный сектор из зависимости от изменения климата, обеспечить продовольственную независимость, а также установить более тесное и плодотворное сотрудничество с международными организациями.
Франция готова помочь Монголии улучшить управление энергетическими системами, обеспечить поставки необходимых металлов через проекты, которые окажут сильное влияние на развитие страны, могли бы помочь Монголии укрепить свои источники энергии.
Как и Франция, вы реализуете проект «Миллиард деревьев». Наша страна готова поддержать организацию 17-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Монголии в 2026 году.
В этом году исполняется 60 лет с начала преподавания французского языка в Монголии. Для достижения наших целей мы разработаем стипендиальную программу, и в рамках стипендиальной программы, инициированной президентом У.Хурэлсухом, мы сосредоточимся на облегчении условий поездок между Францией и Монголией.
Эммануэль Макрон пригласил Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Францию в октябре этого года. «Мне будет очень приятно встретиться с вами на выставке, посвященной Чингисхану», - сказал он.
В своем выступлении президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отметил:
«Состоялись официальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры были весьма содержательными и результативными. Монголия считает Францию своим третьим соседом и близким, надежным партнером в Европе. Наши страны установили дипломатические отношения в 1965 году. Но исторические отношения между нашими двумя странами восходят к 13 веку.
Франция также является одной из стран, которая последовательно поддерживала нашу страну с момента подачи заявки на членство в Организации Объединенных Наций, признала независимость Монголии и всячески поддерживала демократические изменения и реформы в нашей стране. Государственный визит президента Эммануэля Макрона в Монголию является первым историческим визитом главы французского государства в истории отношений и сотрудничества между нашими двумя странами.
В ходе официальных переговоров мы подробно обменялись мнениями об отношениях и сотрудничестве между Монголией и Францией, а также об актуальных вопросах международных отношений и выразили готовность сотрудничать во имя глобального мира и безопасности. Также обсудили поэтапное развитие традиционно дружественных отношений между двумя странами для достижения стратегического партнерства.
В ходе переговоров мы договорились расширять наше сотрудничество в области сельского хозяйства, окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, здравоохранения, образования, культуры, науки, энергетики и связи, и совместно реализовывать крупные стратегические проекты, являющиеся символом взаимоотношений двух стран.
В рамках Парижского соглашения по климату договорились сотрудничать в области ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии, а также о реализации Национальной спутниковой программы Монголии с Францией. Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках национальной программы «Продовольственного обеспечения и безопасности», национального движения «Миллиард деревьев» и «Президентский стидендиат-2100».
В рамках цели «Продовольственное обеспечение и безопасность» достигнута договоренность о поддержке производства ориентированных на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, подготовке квалифицированных кадров в области интенсивного животноводства, пищевых продуктов и биотехнологии, а также о сотрудничестве по внедрению новых технологий».
Фото: montsame.mn