Ловушки для ловли бродячих собак Улан-Удэ живьем показали эффективность

Ловушки-собаколовки, применяемые одним из подрядчиков для отлова безнадзорных собак в столице республики, позволили поймать уже десять собак. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ. В целом, с начала года в городе отловлено 2600 собак. Больше всего - в частном секторе Октябрьского района.Среди пострадавших от 17 нападений собак - 14 детей.В собачьих приютах содержится 1800 особей. И в сфере приютов, вероятно, вскоре произойдут изменения. Для приюта в Зверосовхозе так и не смогли подобрать новое место, куда учреждение могло бы переехать. Теперь наиболее вероятным исходом является передача имеющихся там на сегодня собак в другие приюты и закрытие его в данном микрорайоне.В комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ напоминают, что штрафы за нарушение правил обращения и содержания собак составляют до пяти тысяч рублей. Владельцев призывают провести стерилизацию питомцев. Сейчас как раз идет акция по льготной стерилизации.Фото: «Номер один»