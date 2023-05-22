Ремонт «третьей» тепломагистрали в Улан-Удэ: ГВС дадут лишь 1 сентября

В Железнодорожном районе Улан-Удэ второй год подряд идет масштабная работа по тепломагистрали №3. Она идет от ТЭЦ-1 в сторону мкрн. Стеклозавод.«На сегодняшний день многое выполнено. Работы идут по графику. Общая процентовка составляет порядка 42 процентов и, я думаю, что в дальнейшем вопросов не возникнет», - говорит Николай Попов, глава администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.Кое-где уже произведена обратная засыпка, идет проливание и трамбовка. Готовятся к асфальтированию. Вообще, после перекладки теплотрассы обещают все привести в порядок, восстановить проезжую часть, тротуары, элементы благоустройства.Горячее водоснабжение из-за перекладки «третьей» тепломагистрали отключили 264 объектам, хотя ранее планировалось отключить 308. Часть объектов смогли переключить на другую тепломагистраль.«На сегодняшний день идут работы по демонтажу трубопроводов в районе по ул. Трактовой – это центральная проходная ТЭЦ-1. Демонтируются трубопроводы диаметром 800 мм, основной коллектор. Также, как все видят, работы проводятся по ул. Пушкина, произведены вскрышные работы, планируется подъем перекрытия, демонтаж трубопроводов. Мы все моменты четко отслеживаем», - отмечает Николай Попов.Генеральный подрядчик находится в Новосибирске. В Улан-Удэ он создал обособленное подразделение, которое руководит производством работ. Прошел закуп материалов – оборудования, труб, железобетонных конструкций, вентилей. Все находится на складе.Диаметр трубопроводов увеличивается, чтобы, магистраль, в том числе, была способна начать отопление потребителей в мкрн. Стеклозавод. Как известно, там планируется закрыть четыре малых котельных, которые низкоэффективны и своими выбросами в атмосферу усугубляют экологическую ситуацию в Улан-Удэ.В ходе работ проведут полную реконструкцию повысительной насосной станции – заменят всю электромеханическую часть. Станция должна надежно обеспечить необходимые параметры давления и температуры теплоносителя.Увы, в связи с увеличением стоимости материалов, происходит увеличение стоимости контракта.Горячее водоснабжение потребителям, которые «сидят» на реконструируемой тепломагистрали №3, вернут 1 сентября. Магистраль эта очень старая и ее ремонт откладывать больше было нельзя.Работ по теплотрассе предполагается провести на 1 млрд. 80 млн. рублей, здесь задействован «Улан-Удэстройзаказчик». Это первый этап текущих работ.Плюс работы по переводу потребителей мкрн. Стеклозавод на обслуживание ТЭЦ-1, это еще более миллиарда - второй этап, где задействована «ТГК-14». Здесь предстоит построить 11,9 км новых теплосетей, а по существующим теплосетям надо будет переложить 640 м. Потребуется реконструкция двух центральных тепловых пунктов и строительство насосной станции. Здесь тоже все идет по графику.Потребители микрорайона сейчас продолжают пользоваться горячим водоснабжением, их не отключили – малые стеклозаводские котельные пока еще действуют.До конца года надо освоить все два миллиарда.Фото: мэрия Улан-Удэ