В Бурятии задержали нарушителей особого противопожарного режима

В Бурятии в селе Багдарин сотрудники вневедомственной охраны заметили задымление в лесном массиве на окраине населенного пункта. Приехав на место, росгвардейцы заметили возле реки костер, пламя от которого уже распространялось по сухой траве.Затушив возгорание, сотрудники обнаружили неподалеку отдыхавшую пару. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки и развели костер, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 44-летнего местного жителя привлекли к ответственности, ему грозит административный штраф.Напомним, в 1 мая на всей территории Бурятии введён особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение (использование) открытого огня, выжигание сухой травы, мусора в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий. С момента введения режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима.Фото: Росгвардия