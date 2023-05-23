Общество 23.05.2023 в 10:05

В Бурятии задержали нарушителей особого противопожарного режима

Росгвардейцы потушили начинавшийся пожар и доставили выпивавшую на природе пару в полицию
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали нарушителей особого противопожарного режима
В Бурятии в селе Багдарин сотрудники вневедомственной охраны заметили задымление в лесном массиве на окраине населенного пункта. Приехав на место, росгвардейцы заметили возле реки костер, пламя от которого уже распространялось по сухой траве.

Затушив возгорание, сотрудники обнаружили неподалеку отдыхавшую пару. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки и развели костер, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 44-летнего местного жителя привлекли к ответственности, ему грозит административный штраф.

Напомним, в 1 мая на всей территории Бурятии введён особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение (использование) открытого огня, выжигание сухой травы, мусора в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий. С момента введения режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима.

Фото: Росгвардия
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