В Улан-Удэ волонтеры нашли дом для кошки, которую достали из туалетной ямы

В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились радостной новостью – активисты подыскали семью для кошки, которую ранее достали со дна деревянного туалета.

Как сообщал «Номер один», В июле 2022 года 13-летняя жительница Улан-Удэ Кристина героически спасла кошку, которая упала в уличный туалет и просидела там целую неделю без еды и воды. Спасенное животное девочка окрестила Вонькой. Волонтеры вместе с ветеринарами длительное время выхаживали бедняжку и дали ей еще один шанс на жизнь.

«Патогенная микрофлора, истощение, обезвоживание привели к тому, что она приобрела целый букет заболеваний! В июле 2022 года, ее чудом, совершенно случайно обнаружили, уже без сил, способную еле мяукать. Дальше полгода лечения, восстановление. И наконец-то и на ее улице случился праздник! Так что пора забыть обо всех прошлых невзгодах, ведь она попала в семью «кошатников» которые любят, лелеют, уважают личное пространство котика, и готовы целовать, любить и нежиться с ней 24/7 часов»,

- рассказали активисты фонда «Собака счастья».



Волонтеры благодарят новых хозяев кошки и желают им счастливой совместной жизни.





Фото: "Собака счастья"