Общество 23.05.2023 в 14:59

В Бурятии 41-летний сын бил 64-летнего отца смертным боем

Выпивали, поссорились и молодой мужчина с силой нанес отцу многочисленные удары кулаками по голове
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Текст: Номер один
В Бурятии 41-летний сын бил 64-летнего отца смертным боем
В Бурятии больнице Северобайкальска 19 мая ночью обнаружено тело 64-летнего мужчины с травмами головы. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 41-летний сын покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине предъявлено обвинение.      
          
По данным следствия, 19 мая обвиняемый вместе с отцом у себя дома употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина с силой нанес отцу многочисленные удары кулаками по голове. Соседи, ставшие очевидцами нападения, вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь. При госпитализации, несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался в машине скорой помощи. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: pixabay.com
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