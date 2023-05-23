Общество 23.05.2023 в 16:18
«Я свою «Е-байку» ни на что не променяю»
Новосибирец переделал самокат в мотоцикл для инвалидов
Текст: Номер один
Электросамокаты опасны - об этом уже года три говорят и врачи, и инспекторы движения, а новосибирский пенсионер Виктор Худяков доказывает делом: эта штука может быть очень даже полезна. Он инвалид, и ему сложно ходить. Чтобы облегчить свою жизнь, он переделал электросамокат под себя. Укоротил ручку, вкрутил сидушку от мотоцикла «Урал» - и рассекает на нем по городу. Теперь в его домашнем гараже три таких ноу-хау. Виктор Худяков пригласил КП-Новосибирск в гости и показал изобретение.
«Мой позвоночник разрушился»
63-летний Виктор Худяков живет в старом фонде, на первом этаже двухэтажки. 22 года посвятил службе в МЧС и пожарной охране. В 2000 году на одном из горячих выездов получил травму.
- Был пожар на макаронной фабрике на улице Фабричной, сейчас там собачий клуб. Мы были наверху. Произошло обрушение. Я пролетел метра 3 - 4 вниз, меня еще и засыпало. Хорошо, что ни на какой штырь не напоролся. Повреждений тогда особых не увидели, но я думаю, тот случай мог спровоцировать проблемы со здоровьем. В 2002 году меня прооперировали - удалили грыжу в спине, - рассказал КП-Новосибирск Виктор Худяков, пенсионер. - Потом я ушел на пенсию. В 2015 году снова начались боли в спине, ходил к врачам. Через год у меня отнялись ноги.
Как говорит мужчина, у него разрушался позвоночник. Пенсионера снова прооперировали. Ходить получается, но это дается очень тяжело. Мужчина живет один, и ситуация сильно повлияла на его эмоциональное состояние. Было время, когда он не выходил из дома. Но потом взял себя в руки и решил спасать себя сам. Тут помогла русская смекалка.
Компактно и быстро
Виктор Худяков признается, что, если бы не электросамокаты, он не знает, как сложилась бы дальше его жизнь. Листал в смартфоне новости, на глаза попадались эти штуковины с электроприводом. Захотел себе купить, но нашел в продаже только детские.
- В 2018 году я наконец купил электросамокат для взрослых - они только-только начали появляться. Когда мне его привезли, сразу начал его переоборудовать. Поставил корзину для вещей, укоротил ручку, приделал сидушку от мотоцикла «Урал», чтобы передвигаться на нем по городу, - говорит пенсионер.
С тех пор у мужчины открылось второе дыхание. Он начал сам ездить в магазины, на прогулки, с легкостью добираться до метро и другого транспорта. Ездит исключительно по тротуарам и не превышает скорость больше 10 километров в час.
- Я установил фары, звонок - он почти как мотоцикл! Обязательно использую знак инвалида, чтобы понимали, почему я на нем еду. Был один случай, когда охрана не хотела пускать в магазин. Пришлось объяснять, что мне тяжело ходить, - вспоминает пенсионер. - Сейчас у меня три самоката. Один - зимний, но я его продаю: останутся два летних. Храню их все дома в сложенном виде.
На зимнем самокате пенсионер катался две зимы - говорит, было очень даже комфортно, а продает, потому что купил машину, зимой на ней все-таки удобнее.
Как обстоят дела с зарядкой его двухколесников? Мужчина заносит самокаты домой и подключает к розетке, как обычный телефон. Говорит, мощности хватит доехать от его дома до Бердска. А это 45 километров в одну сторону.
«Е-байка» против против кикшеринга*
Пенсионер ласково называет свое изобретение «Е-байкой». Однако обычные электрические самокаты Виктор Худяков на самом деле не жалует.
- Они гоняют на них как ошалелые. Я считаю, нужно ввести ограничение скорости до 10 километров в час. Нужно запретить дрифтовать на них, выезжать на проезжую часть, обязать, чтобы всегда ездили со светом, - возмущается Виктор Анатольевич.
Пенсионер уточняет, что ему тоже приходилось сталкиваться с критикой со стороны прохожих. Мол, куда едет, тут же люди ходят.
- Я каждому объяснял, что у меня индивидуальное средство для передвижения, не транспортное, то есть для дороги оно не предназначено. Ну и еду я всегда с краю, чтобы никому не мешать, - добавляет Виктор Анатольевич.
Новосибирец уверен, что электросамокаты для инвалидов станут находкой для многих. Те, кому сложно передвигаться, смогут наконец-то выйти на улицу, подышать воздухом, стать мобильнее.
- Я сейчас купил машину, и мне стало проще в разы. Самокат - в багажник, доехал до парка, достал и поехал гулять, наслаждаться жизнью. Свою «Е-байку» я ни на что не променяю, это мои ноги, - подытоживает пенсионер.
*кикшеринг - система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом.
Фото: Алина Нечаева
«Мой позвоночник разрушился»
63-летний Виктор Худяков живет в старом фонде, на первом этаже двухэтажки. 22 года посвятил службе в МЧС и пожарной охране. В 2000 году на одном из горячих выездов получил травму.
- Был пожар на макаронной фабрике на улице Фабричной, сейчас там собачий клуб. Мы были наверху. Произошло обрушение. Я пролетел метра 3 - 4 вниз, меня еще и засыпало. Хорошо, что ни на какой штырь не напоролся. Повреждений тогда особых не увидели, но я думаю, тот случай мог спровоцировать проблемы со здоровьем. В 2002 году меня прооперировали - удалили грыжу в спине, - рассказал КП-Новосибирск Виктор Худяков, пенсионер. - Потом я ушел на пенсию. В 2015 году снова начались боли в спине, ходил к врачам. Через год у меня отнялись ноги.
Как говорит мужчина, у него разрушался позвоночник. Пенсионера снова прооперировали. Ходить получается, но это дается очень тяжело. Мужчина живет один, и ситуация сильно повлияла на его эмоциональное состояние. Было время, когда он не выходил из дома. Но потом взял себя в руки и решил спасать себя сам. Тут помогла русская смекалка.
Компактно и быстро
Виктор Худяков признается, что, если бы не электросамокаты, он не знает, как сложилась бы дальше его жизнь. Листал в смартфоне новости, на глаза попадались эти штуковины с электроприводом. Захотел себе купить, но нашел в продаже только детские.
- В 2018 году я наконец купил электросамокат для взрослых - они только-только начали появляться. Когда мне его привезли, сразу начал его переоборудовать. Поставил корзину для вещей, укоротил ручку, приделал сидушку от мотоцикла «Урал», чтобы передвигаться на нем по городу, - говорит пенсионер.
С тех пор у мужчины открылось второе дыхание. Он начал сам ездить в магазины, на прогулки, с легкостью добираться до метро и другого транспорта. Ездит исключительно по тротуарам и не превышает скорость больше 10 километров в час.
- Я установил фары, звонок - он почти как мотоцикл! Обязательно использую знак инвалида, чтобы понимали, почему я на нем еду. Был один случай, когда охрана не хотела пускать в магазин. Пришлось объяснять, что мне тяжело ходить, - вспоминает пенсионер. - Сейчас у меня три самоката. Один - зимний, но я его продаю: останутся два летних. Храню их все дома в сложенном виде.
На зимнем самокате пенсионер катался две зимы - говорит, было очень даже комфортно, а продает, потому что купил машину, зимой на ней все-таки удобнее.
Как обстоят дела с зарядкой его двухколесников? Мужчина заносит самокаты домой и подключает к розетке, как обычный телефон. Говорит, мощности хватит доехать от его дома до Бердска. А это 45 километров в одну сторону.
«Е-байка» против против кикшеринга*
Пенсионер ласково называет свое изобретение «Е-байкой». Однако обычные электрические самокаты Виктор Худяков на самом деле не жалует.
- Они гоняют на них как ошалелые. Я считаю, нужно ввести ограничение скорости до 10 километров в час. Нужно запретить дрифтовать на них, выезжать на проезжую часть, обязать, чтобы всегда ездили со светом, - возмущается Виктор Анатольевич.
Пенсионер уточняет, что ему тоже приходилось сталкиваться с критикой со стороны прохожих. Мол, куда едет, тут же люди ходят.
- Я каждому объяснял, что у меня индивидуальное средство для передвижения, не транспортное, то есть для дороги оно не предназначено. Ну и еду я всегда с краю, чтобы никому не мешать, - добавляет Виктор Анатольевич.
Новосибирец уверен, что электросамокаты для инвалидов станут находкой для многих. Те, кому сложно передвигаться, смогут наконец-то выйти на улицу, подышать воздухом, стать мобильнее.
- Я сейчас купил машину, и мне стало проще в разы. Самокат - в багажник, доехал до парка, достал и поехал гулять, наслаждаться жизнью. Свою «Е-байку» я ни на что не променяю, это мои ноги, - подытоживает пенсионер.
*кикшеринг - система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом.
Фото: Алина Нечаева