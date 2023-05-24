Общество 24.05.2023 в 09:59

Многодетную мать из Бурятии отметили наградой в Кремле

Людмила Бадмаева - одна из первых в России женщин, получивших звание «Мать Героиня»
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Текст: Константин Воронов
Многодетную мать из Бурятии отметили наградой в Кремле
Вчера в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручал высшие государственные награды выдающимся гражданам страны. Как уже сообщал «Номер один», Хамбо-лама Дамба Аюшеев был награжден Орденом Почета. Еще одна представительница Бурятии, многодетная мать из Закаменского района Людмила Бадмаева получила из рук президента госнаграду «Мать Героиня».

- У Людмилы и Алексея из Закаменского района 10 детей! Глава семьи не только растит детей и ведет подсобное хозяйство, он является ветераном боевых действий, добровольцем подразделения «Байкал». Поздравляю от всей души! Желаю вашей большой дружной семье здоровья и благополучия. Ваша семья - пример для подражания, пример безграничной любви и заботы, - поздравил семью Бадмаевых глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, звание «Мать Героиня» получили семь россиянок.

- Звание «Мать-героиня» возродили в России летом 2022 года. Решение об этом глава государства Владимир Путин принял в августе. Обладательницам этой награды будут выплачивать единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Отрадно, что среди первых женщин, удостоенных столь высокого звания, и наша землячка. Отмечу, в семье Бадмаевых 10 детей - 5 сыновей и 5 дочерей. Такие родители заслуживают почитания и уважения! Искренне поздравляю от всей души с заслуженной наградой!

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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