В Бурятию вернется минусовая температура

Спустя несколько теплых дней в республике вновь похолодает. Вдобавок, в Бурятском гидрометцентре предупреждают о высоком классе пожарной опасности в Улан-Удэ и в 6 районах: Иволгинском, Курумканском, Баунтовском, местами Баргузинском,Тункинском и Северобайкальском.

25 мая по республике ожидается переменная облачность, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +1,+6, местами 0,-5 градусов. Температура днем +10,+15 тепла, местами +4,+9.

В городе Улан-Удэ ночью будет +3, +5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10, +12 градусов. В целом, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

26 мая по Бурятии сохранится переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 0,+5, местами похолодает до -2,-7. Днем +12,+17, местами +5,+10 градусов.

27 мая также погода останется без сильных изменений. По республике будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью +3,-2 градусов, местами -2,-7 градусов. Днем +13,+18, местами +7,+12.





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