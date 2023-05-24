Бурятии передадут 20 документальных фильмов о СВО

В Бурятии проходит региональный этап общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» (12+). Его организаторы передадут республике для показов в широком прокате 20 документальных фильмов о Донбассе: о его жителях, работе врачей на передовой, женщинах и детях, о защитниках Родины. Республика, в свою очередь, окажет содействие в организации показов этих фильмах для бойцов, находящихся на СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона.«Всероссийский фестиваль стартовал в феврале этого года в Музее Победы в Москве. Старт дал Владимир Путин. Буквально на днях я вернулся из зоны проведения СВО, доставили гуманитарный конвой, технику, запасные части, оборудование, экипировку и многое другое, вижу наших ребят, как они отстаивают интересы нашей Родины, защищают мирное население. И фильмы о том, как они героически сражаются за наше будущее, мы должны и обязаны донести до жителей нашей республики», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев.Как рассказала руководитель первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», поэт, режиссер документального кино Олеся Шигина, предпоказы фильмов в рамках фестиваля уже состоялись в нескольких образовательных учреждениях Улан-Удэ. На одном из таких показов кадет узнал своего дядю на кадрах документального фильма, который Олеся Шигина снимала на передовой.Также в ходе встречи организаторов фестиваля с главой Бурятии Алексеем Цыденовым достигнута договоренность о том, что республика окажет содействие в организации показов документальных фильмов на Донбассе. В том числе - на линии боевого соприкосновения.«Алексей Самбуевич поддержал нас и окажет нам всестороннюю поддержку. В частности, Бурятия выделяет нам целый автоклуб и, в течение года, мы будем показывать отснятый материал на Донбассе, в том числе нашим ребятам на передовой», - рассказала Олеся Шигина.Отметим, идею о проведении первого фестиваля документального кино о Донбассе в ноябре 2022 года поддержал президент России Владимир Путин в рамках встречи с матерями участников СВО. Организаторами проведения фестиваля выступили Комитет семей воинов Отечества при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и министерства культуры Российской Федерации. В кинотеку для показа в образовательных учреждениях и для широкого проката вошли работы о событиях в Донбассе и о людях, защищающих Родину. В числе фильмов: «Мариуполь. Голоса» (режиссер Дмитрий Хромых), «Рассказы с Донбасса» (Даринка Петрович, Сербия), «Донбасс. Близкие люди» и «Донбасс. Резервный полк» (Валерий Тимощенко) и другие.Фото: egov-buryatia.ru