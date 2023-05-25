Общество 25.05.2023 в 13:19

Монгольский фильм покажут в странах Европы и Азии

«Осень, которую не вернешь» - дебютная полнометражка актера Б.Амарсайхана
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Монгольский фильм покажут в странах Европы и Азии
Создатели фильма «Осень, которую не вернешь» подписали контракт со специализированным агентом по продажам фильмов Asian Shadows по распространению монгольского фильма в Европе и Азии, сообщает МОНЦАМЭ.

Фильм снят по мотивам произведения писателя Т.Бум-Эрдэна «Тунтуулэй». Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году на фестивале в Ванкувере, где он получил приз зрительских симпатий. Затем фильм получил приз зрительских симпатий на миланском фестивале Fescaal и две награды на кинофестивале Miworld Young. Кроме того, молодой актер Г.Тэнуун-Эрдэнэ, сыгравший одну из главных ролей в фильме, получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале во Фрибурге (FIFF).

Также компания Officine UBU получила права на показ фильма «Осень, которую не вернешь» в Италии и на италоговорящих территориях, а разрешение на показ фильма на Тайване было получено компанией Joint Entertainment.

«Осень, которую не вернешь» - это дебютная полнометражка актера Б.Амарсайхана. Он уже знаком западному зрителю – снимался в сериале от Netflix «Марко Поло». Также он играл главные и второстепенные роли в фильмах Mongolian Connection, «Похититель мыслей» и «Вера», участвовал в создании психологического сериала «Жертва».

Фото: montsame.mn
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