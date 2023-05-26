Общество 26.05.2023 в 11:40

Жители Бурятии отсудили у недобросовестного бизнеса более 1 млн рублей

При участии республиканского управления Роспотребнадзора суды защитили права потребителей
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Жители Бурятии отсудили у недобросовестного бизнеса более 1 млн рублей
В мае нынешнего года решениями судов Улан-Удэ удовлетворены исковые заявления регионального Роспотребнадзора в защиту прав потребителей, а также исковые заявления потребителей, по которым управлением Роспотребнадзора по Бурятии даны заключения в защиту их нарушенных прав, на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления, Советским районным судом  Улан-Удэ  частично удовлетворено исковое заявление управления в интересах потребителя, связанное с продажей некачественной автомобильной запчасти (раздаточной коробки), приобретенной потребителем дистанционно у предпринимателя  Москвы. Коробка в процессе эксплуатации автомобиля вышла из строя. А также – заявление, связанное с некачественно проведенным ремонтом автомобиля на СТО в Красноярске, в результате которого у потребителя возникли убытки.

По результатам рассмотрения искового заявления, возражений ответчиков, выводов эксперта, требования потребителя удовлетворены частично и в его пользу присуждено 355 150 руб.  

Кроме того, решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление управления в интересах потребителя к предпринимателю, занимающемуся изготовлением и установкой мебели. Потребителем был заключен договор с предпринимателем на изготовление кухонного гарнитура, оплата услуг была произведена в полном объеме в размере 162 600 руб. Однако  предприниматель обязательства не исполнил. В связи с чем судом с предпринимателя в пользу потребителя взыскана сумма в размере 414 000 руб, включающая в себя в том числе неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.  

Управлением даны заключения в судах по делам по искам потребителей, в частности, к организации, оформившей при заключении кредитного договора потребителю сертификат на круглосуточную квалифицированную юридическую поддержку, помощь на дорогах и эвакуацию сроком на три года, стоимость которого составила 90 000 руб. В связи с тем, что потребитель фактически не воспользовался сертификатом, он обратился к организации с целью возврата его стоимости, однако его требования остались без удовлетворения. Рассмотрев исковое заявление, а также заключение управления, судом в пользу потребителя присуждено 147 000 руб с учетом штрафа и компенсации морального вреда.

Также с учетом заключения управления судом удовлетворено исковое заявление потребителя к организации, предоставляющей агентские услуги по приобретению в Японии и ввоз на территорию Россию автомобилей. Суть спорной ситуации заключалась в том, что в момент заключения агентского договора до сведения потребителя была доведена недостоверная информация о цене автомобиля, при этом обоснованность изменения цены не подтвердилась. Агент отказал потребителю в возврате разницы в цене. С учетом заключения управления судом в пользу потребителя взыскана сумма в размере 110 460 руб., включающая в себя разницу в цене, штраф и компенсацию морального вреда.

Фото: egov-buryatia.ru
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