Байкал прирастет крымскими отдыхающими

Байкал и Бурятия имеют большой потенциал для развития внутреннего туризма в России. Основные преимущества Бурятии для притока туристов - красивая природа, озеро Байкал, горы, национальные парки. А также уникальная культура со своими обрядами, традициями и кухней.Увеличивается и доступность - растет частота рейсов и чартеров. Но все это имеет значение, если будут перераспределены потоки внутренних туристов. Большие надежды туроператоры возлагают на тех россиян, кто ранее отдыхал в Крыму. После того как на полуострове стало небезопасно, туристы, скорее всего, будут искать более спокойные места для отдыха. И их очень ждут в Бурятии.Пока главным препятствием для роста турпотока в Бурятию, судя по опросам туристов, уже побывавших в республике, выступает недостаточная инфраструктура. Это нехватка нормальных гостиниц, ресторанов, транспортных маршрутов, качественного сервиса. Прежде всего на Байкале.Между тем председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев полагает, что в последние годы республика значительно продвинулась в этом направлении.- Предприниматели Бурятии при господдержке построили в Бурятии 16 модульных отелей класса «три звезды», в том числе рядом с озером Байкал, - сообщил он. - Поэтому номерной фонд сразу же увеличился примерно на 320 туристов, которых могут в сутки принять новые средства размещения. И это только начало.Ранее в Минтуризма Бурятии заявили, что на реализацию 19 подобных проектов Бурятия получила из федерального бюджета 300 млн рублей, еще 340 млн рублей в туробъекты инвестировали предприниматели.Кроме того, по словам Вячеслава Дмитриева, в этом году бизнесмены Бурятии, видя растущий спрос на экскурсионные поездки и развлечения туристов, вложили крупные средства в комфортабельные автобусы, катера, лодки, туристическое снаряжение для водных, пеших, горных маршрутов. Среди них особенно выделяются предприниматели из Баргузинского района, которые, после того как на Байкале запретили многие виды экономической деятельности из-за экологических ограничений, вложили средства в туризм.Вячеслав Дмитриев полагает, что в 2023 году республику ждет еще больший прирост туристов из других регионов. Эти прогнозы базируются на ежегодном увеличении турпотока. Так, в Бурятии почти наполовину увеличилось число туристов за 2022 год. Согласно данным Росстата, их количество в коллективных средствах размещения (отелях, гостевых домах) за 2022 год выросло на 41,1% и достигло 581 860 человек.Но пока туристический потенциал Бурятии не столь известен для российских туристов. И если правительство региона сможет решить эти проблемы и продолжит вести активную рекламную кампанию для привлечения гостей, то можно ожидать значительного роста турпотока в Бурятию, полагают эксперты.При этом на первый план должна выйти безопасность отдыха.- Если в прошлом году отдыхающие активно интересовались Крымом, то в этом году его никто не запрашивает, и мы туры в этот регион, по вполне понятным причинам, не продвигаем, поскольку безопасность туристов для нас это самое главное, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.По ее словам, часть туристического потока, ранее направлявшегося в Крым, может в этот раз повернуть на Бурятию.- Потоки внутренних туристов предсказать сложно, но, учитывая неспокойную обстановку в Крыму и отсутствие воздушного сообщения в этот регион, мы можем рассчитывать, что очень многие выберут безопасность, а значит, Бурятию и Байкал, - предполагает Мария Широкова.Бурятские туроператоры надеются, что по закону сообщающихся сосудов Бурятия может получить дополнительно несколько сотен тысяч новых туристов - их общее число в 2023 году прогнозируется до 1 млн человек. Прежде всего за счет перераспределения потоков из Крыма.Так, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 2022 году регион посетили 6,3 млн туристов, что на 30% меньше, чем в 2021 году. Тогда в Крым прибыло рекордное число туристов — 9,5 млн человек. В этом сезоне, учитывая обостряющуюся геополитическую обстановку вокруг Крыма, туристы туда могут вовсе не поехать. Соответственно для 9,5 млн туристов, ранее посещавших Крым, встанет вопрос, куда поехать этим летом?- Безусловно, они рассчитывают в основном на Сочи, где еще работает единственный аэропорт на юге России, принимающий туристов на Черном море, однако они с прошлого года жаловались на беспрецедентно высокий рост цен на проживание и скученность на пляжах, - говорит менеджер по туризму Светлана Бадмаева. - Поэтому Краснодарский край такого дополнительного количества крымских туристов просто не вытянет.Кроме того, вырастают транспортные издержки. С июня авиабилеты из Улан-Удэ до Сочи и обратно достигли 50 тыс. рублей.Число московских авиарейсов в Улан-Удэ и из него в Москву растет.- С середины июня у нас заработает летнее расписание, и из Улан-Удэ будут вылетать 34 рейса до Москвы и обратно в неделю, тогда как в прошлом году их было всего 27, - сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Также на 30% вырос пассажиропоток по направлению до Новосибирска, из которого удобно летать в Москву, Санкт-Петербург и многие российские регионы.Пока же главным препятствием для поездок в Бурятию являются растущие цены на авиабилеты. И непонятно, что с этим делать, поскольку рыночные принципы конкуренции сегодня плохо работают. При увеличении числа рейсов цены не падают.Как отмечается, нынешним летом самолетный парк в значительной части будет прикован к земле из-за эмбарго на поставку запасных частей к западным самолетам. А растущий спрос на внутренние перемещения позволяет авиакомпаниям задирать цены на авиабилеты до небес. Тем не менее часть дополнительных туристов в любом случае попадет в Бурятию не только воздушным транспортом, но и железнодорожным, и особенно автомобильным. Популярность автомобильных туров в России также увеличивается вслед за ростом стоимости авиаперевозок.Фото: «Номер один»