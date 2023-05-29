Общество 29.05.2023 в 17:34

В Улан-Удэ за месяц заделали ямы на 94 участках дорог

Общий объем ремонта составил 5,2 тысяч кв метров
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ за месяц заделали ямы на 94 участках дорог
В мэрии Улан-Удэ сегодня рассказали, как в городе идет ямочный ремонт, который стартовал 24 апреля.

- Запланированный объем ямочного ремонта на 2023 год составляет 21,8 тысяч квадратных метров, из них 5,1 тыс кв м - межквартальные проезды. По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на все работы выделено 26,5 млн рублей, в том числе 6,1 млн рублей - на ремонт межквартальных проездов, - сообщил директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

С помощью горячего асфальта ямочный ремонт выполнили на 22 объектах - улицах Шульца, Смолина-Банзарова, Воровского-Жанаева, Норильской, Смолина, Советской, Медицинской-Больничной и других.

Струйно-инъекционным методом с помощью «Бецемы» ямы залатали на 68 объектах - на улицах Мунгонова, Жердева, Боевой, Ключевской, Ербанова, Смолина, Кирова, Бабушкина, Цивилева, Вакарина, Мостовой и других.

Также «швы» на дорогах заделали на улицах Комарова, Шумяцкого, Комсомольской и т.д.. Их общая протяженность составила 5,9 километров.

Сейчас все основные работы по ямочному ремонту выполняются в дневное время, а на участках дорог, где большая интенсивность движения - ночью, чтобы не мешать движению транспортных средств.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ямочный ремонт

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