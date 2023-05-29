В Улан-Удэ перед судом предстанет убийца продавца сельского магазина

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего молодого человека обвиняемого в «убийстве, сопряженном с разбоем», «разбое» и «приобретении без цели сбыта наркотических средств», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 24 октября прошлого года обвиняемый приехал в село Старый Онохой Заиграевского района, где стал проживать в доме своей покойной матери. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин, он узнал, что в нем находилась лишь одна продавщица, и где хранилась выручка. А 31 октября злоумышленник взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней. Напал со спины и нанес ножом множество ударов по различным частям тела. Потерпевшая в этот момент разговаривала по телефону с напарницей и успела сообщить ей о нападении. От обильной кровопотери 33-летняя продавщица позже скончалась в больнице.Убедившись, что женщина не окажет ему сопротивления, злоумышленник похитил из магазина почти 28 тыс рублей, товары, а также дамскую сумку потерпевшей с ее личными вещами, кошельком и банковскими картами. Затем он скрылся, арендовав в пригородном селе частный дом. Он был задержан сотрудниками полиции 1 ноября при сборе дикорастущей конопли на поле за городом. Позже, по оперативной информации выяснилось, что задержанный молодой человек, причастен к разбойному нападению в магазине в Заиграевском районе.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР